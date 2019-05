Vejle Boldklub rykker ned i 1. division

Med et nederlag på hjemmebane til Hobro, så er tilværelsen i Superligaen slut for Vejle Boldklub. AC Horsens sikrer sig med en samlet 2-1 sejr over Vendsyssel, endnu en sæson i Superligaen.

Vejle kom hurtigt bagud mod Hobro. Efter 14 minutters spil bragede Vito Hammershøy-Mistrati bolden i nettet med et pragtfuldt langskud. Den chockstart kom vejle-spillerne sig aldrig over. Holdet tog sig endda den frihed at brænde et straffespark i første halvegs overtid.

Drama til sidste fløjt

Stillingen 0-1 holdt kampen ud, og da VB havdet slået Hobro med samme cifre sidste weekend, så måtte klubberne ud i forlænget spilletid, og her fik tilskuerne drama for alle pengene. Overtiden vandt vandt Hobro også 1-0, og dermed var det slut for VB, der rykker direkte ned i 1. division. Hobro skal nu ud i to play-off kampe mod nummer to fra 1. division, inden deres skæbne er afgjort.

AC Horsens overlever i Superligaen

Mens VB må en tur ned i 1. division så sikrede AC Horsens sig endnu en sæson i Superligaen, da holdet spillede 1-1 hjemme mod Vendsyssel. AC Horsens havde vundet den første kamp på udebane mod Vendsyssel med 1-0, så derfor var uafgjort nok for den "gule fare", der har været knap så farlig i årets udgave af superligaen.

AC Horsens kom foran 1-0 sidst i første halveg, men hen mod slutningen af kampen udlignede Vendsyssel, og så kom der et kolossalt pres på spillerne fra Horsens, men de holdt stand hele vejen.