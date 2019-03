Vejle-drenge skaber selfie-minder: Løverne investerer én million kroner

I november 2018 pitchede Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard Petersen deres virksomhed Myselfie i DR-programmet Løvens Hule. Onsdag aften blev udsendelsen sendt, og TV SYD var med, da makkerparret kunne afsløre slutningen af mødet med "løverne" for venner og familie.

Det nye lager er her til aften ikke kun fyldt med produkter pakket i papkasser. Klokken 19.30 er det også fyldt med mennesker. Iværksætterne Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard Petersen har inviteret indenfor for at vise det afsnit af DR-programmet Løvens Hule, hvor de er med for at pitche deres virksomhed Myselfie.

Jeg kan godt afsløre, at Thomas og Peter fik en investering fra alle fem investorer i programmet, og at hver investor investerede 200.000 kroner for fem procent af virksomheden – men det ved festens gæster ikke endnu.

Derfor er venner, familie, leverandører og samarbejdspartnere mødt op for at finde ud af det samme, som jeg lige har fortalt dig.

Mobildiskotek med selfie-mulighed

Historien om Myselfie-virksomheden begyndte for syv år siden. Thomas har siden han var 14 år ejet mobildiskoteket Thunder-Power. Her var der til alle fester en fotograf med, men fotografen oplevede ofte, at det var svært at få gode og sjove billeder, ligesom han altid skulle spørge om lov til at tage billeder.

Det var netop dette problem, der for syv år siden gav Thomas idéen til Myselfie – der dengang blev kaldt PhotoBox. En kammerat til Thomas byggede en dummy-version, og første gang de medbragte den til en fest, husker Thomas, at der blev taget over 1000 billeder - uden han overhovedet skulle introducere selfie-maskinen.

Derefter kom den med til endnu en fest, og en mere efter det, og til sidst kom selfie-maskinen med til alle fester, som mobildiskotek Thunder-Power blev booket til.

Efter nok ture ud med mobildiskoteket, blev Thomas enig med sig selv om, at selfie-projektet var for god en idé til ikke at gå videre med det. Så i 2015 fik hans fest-gadget sin egen virksomhed under det nuværende navn Myselfie.

- Hvis jeg ikke rykkede på det, så var der en anden, der ville se det og gøre det, husker Thomas, at han sagde til sig selv.

Kort tid efter virksomhedens opstart kom barndomsvennen Peter Lynggaard Petersen med ind over Myselfie. Han ville være en del af et forretningseventyr - og det skulle lige præcis være Myselfie:

- Jeg havde brug for at være en del af den her rejse, fordi jeg kunne se, at det kunne tages længere ud, end jeg selv kunne komme (med egen virksomhed eksempelvis, red.), fortæller Peter.

Siden har de to drevet virksomheden sammen.

Hvad er Løvens Hule? Program på DR 1

Iværksættere fremlæggere deres virksomhed for fem potentielle investorer

Investorerne - dem vi kalder løver - kan investere i virksomheden, hvis de tror på idéen

Målet for iværksætterne er at få finansieret dele af deres virksomhed

I denne sæson er de fem løver Christian Stadil, Peter Warnøe, Mia Wagner, Jan Dahl Lehrmann og Jesper Buch med Se mere

Fem minutter inden aftenens afsnit af Løvens Hule går i gang har alle på lageret fundet en siddeplads foran de to tv-skærme, der er sat op. Thomas og Peter fortæller kort om deres oplevelse af deltagelsen i programmet - men de røber selvfølgelig ikke resultatet. Gæsterne må vente lidt endnu.

Invitation ind til løverne var skæbne

I efteråret sidste år begyndte Peter og Thomas at tale om at få en investor indover virksomheden, fordi udviklingen gik stærkt for de to vejlensere. Men det blev ved snakken, fordi de havde travlt med ikke at drukne i den daglige drift.

At have lov til at have tæt sparring med top erhvervsfolk i branchen, det betyder meget for mig. Peter Lynggaard Petersen, medejer, Myselfie

Men som sendt fra oven i midten af oktober ringede castingbureauet fra Løvens Hule og spurgte, om de to gutter kendte til programmet.

- Som iværksætter ved man, hvad løvens hule er. Det er vores X-factor, griner Thomas.

Makkerparret blev tilbudt et besøg i Løvens Hule og muligheden for at pitche deres virksomhed til de fem investorer.

Thomas fortæller, at tanken om at deltage i programmet havde strejfet dem, men at de var nervøse for, hvordan de ville blive portrætteret i programmet. Men frygten lagde de til side, for at castingbureauet ringer, lige som de selv har talt om investorer – det er simpelthen skæbnen:

- Nogle ting sker bare, fordi de skal ske, og så må man bare embrace (omfavne, red.) det, fortæller Thomas.

En måned efter stod Peter og Thomas i Løvens Hule klar med et pitch og et ønske om at få 250.000 kroner for fem procent af virksomheden. Myselfie fik æren af at være den sidste virksomhed foran investorerne i denne sæson af Løvens Hule, så tanken strejfede Thomas: Havde investorerne overhovedet nogen penge tilbage?

De fem løver skulle selvfølgelig vide, hvad de sagde 'ja' til. Derfor poserede de alle fem i en Myselfie photo booth, da Thomas og Peter pitchede deres produkt. Foto: Myselfie/Thomas Bennedsen & Peter Lynggaard Petersen

Aftenens afsnit løber over skærmene på lageret. Thomas og Peter ved, at de først er med i slutningen af udsendelsen. Der lyder et lille suk fra gæsterne, hver gang der komme en ny investor frem, men det ikke er Thomas og Peter. 30 minutter skal i hvert fald gå, før de og Myselfie-maskinen toner frem på skræmen, og gæsterne kan finde ud af, om investorerne havde penge tilbage.

Virksomheden løver afsted

Jeg har fortalt jer, at de fem løver havde penge tilbage - lige præcis 200.000 kroner hver, og Thomas og Peter takkede ’ja’ til at arbejde sammen med dem alle. Et vanvittigt bredt team, kalder Thomas dem.

Den million kroner og investorernes kompetencer skal blandt andet bruges på at bygge flere Myselfie-enheder, så de ikke skal melde udsolgt ligesom sidste sommer. Lige nu har de 200 Myselfie-maskiner, der kan lejes ud, og de er allerede i gang med at bygge 100 mere. Derudover vil Thomas og Peter gerne udvikle virksomhedens position i udlandet. Lige nu samarbejder de med virksomheder i blandt andet Norge og Tyskland, men de vil gerne ensarte udlejningen i disse lande – så Myselfie er det samme, uanset hvilket land, du lejer i.

Siden optagelserne i november er lageret også blevet større, og kameraet i Myselfie-maskinerne er blevet bedre. Desuden har løverne hjulpet med at lægge virksomhedens budget, og hver uge sender Thomas og Peter en status ud, som løverne – ifølge Thomas - er flittige til at svare på med sparring og nye idéer.

- At have lov til at have tæt sparring med top erhvervsfolk i branchen, det betyder meget for mig, siger Peter om det nye samarbejde.

Nu kan gæsterne lageret ikke vente længere, og der lyder hvin og klapsalver, da Thomas og Peter endelig træder ind i Løvens Hule. Og så bliver det afsløret - til venner, familie og forretningspartnere - i november røg der én million i kassen hos Myselfie for 25 procent af virksomheden.