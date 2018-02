Restaurant MeMu strøg mandag til tops i den kulinariske superliga og sikrede Vejle sin første Michelin-stjerne.

De har ventet i spænding hele dagen og kort før klokken 18 kom forløsningen.

Restaurant MeMu i Vejle får sin første Michelin-stjerne. En stjerne, der også er Vejles første.

- Vi er meget overraskede, glade og stolte, siger Michael Munk Nielsen, der ejer MeMu sammen med sin kone Mette Brunbjerg Derdau.

De har tilbragt dagen på Københavns Rådhus, hvor de var inviteret til afsløringen af, hvilke restauranter der denne gang blev tildelte stjerner i den anderkendte Michelin-guide.

Parret har siden åbningen af restauranten i 2014 haft Michelin-ambitioner.

- Vi havde ikke helt turde håbe på, at det var vores tur, siger Michael Munk Nielsen.

- Det er vildt nok med den forløsning. Jeg tror ikke, jeg helt har forstået det endnu, udtaler en glad Mette Brunbjerg Derdau.

Parret bag MeMu havde tidligst forventet at få en stjerne til næste år, men allerede denne gang gik det store ønske i opfyldelse.

- Det er en blåstempling af, at det vi laver er af højeste karakter. Vi vil være blandt de bedste og det har vi bevist, at vi er, siger Michael Munk Nielsen, der nu forventer at få ekstra travlt på restauranten efter tildelingen af den fornemme stjerne.

