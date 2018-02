Vejle kæmper for at undgå trafikkollaps

Trafikken på motorvejene stiger. Det rammer Vejle, der vil bruge millioner på at undgå kaos.

Der er kortere mellem biler og lastbiler på de danske motorveje. Alene på Vejlefjordbroen er trafikken steget med 34 procent siden 2010. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Det tal får Christoffer Aagaard Melson (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, op på tæerne.

- I løbet af få år risikerer trafikken at bryde helt sammen. Især på Vejlefjordbroen, siger Christoffer Aagaard Melson til TV SYD.

Planer for 1,4 milliarder

Vejle Kommune har fået lavet en analyse med bud på løsninger. Der er en vifte af projekter, der kan lette trafikken. et af dem er en nordlig ringvej fra Vardevej til Jellingvej.

Projekterne vil i alt koste mere end 1,4 milliarder kroner at føre ud i livet.

- Meningen med den nye plan er, at trafikanter skal køre på et vejnet, som kan holde til det – og ikke på de små veje. Vi skal have trafikken ud af småbyerne, siger Christoffer Aagaard Melson (V).

Vil have hjælp fra Christiansborg

Men der er ikke tid og penge nok til gennemføre projekterne, mener Christoffer Aagaard Melson.

- Alle vores planer er ikke klar inden for få år, derfor skal vi have hjælp fra Christiansborg. Eksempelvis med Hærvejsmotorvejen, der kan aflaste Vejlefjordbroen, siger han.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også Der er kommet mange flere biler på motorvejene

Læs også Motorvej skaber trafik på landsbyveje