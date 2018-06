Vejle ramt af trafikale problemer

Et afsporet godtog giver mandag formiddag trafikanterne problemer på Vejle Havn.

Hjulene på to godsvogne hoppede af skinnerne, da et godstog skulle passere rundkørslen på Toldbodvej ved Vejle Havn.

Godsvognene blev stående oprejst - men godstoget kunne ikke fortsætte og spærrede for al trafik i rundkørslen, der fordeler biltrafikkken i alle retninger.

Det skabte hurtigt en lang kø, da mange bilister i forvejen var søgt ned gennem Vejle by på grund af uheld på motorvejen.

Der blev tilkaldt to store kraner for at løfte de løbske godsvogne tilbage på rette spor. Inden de kom frem, lykkedes det dog en kæmpetruck fra Vejle Havn at løfte vognene på sporet, så de kunne slæbes væk fra den stærkt trafikerede rundkørsel.

Derfor er det atter muligt at køre gennem Vejle via havnen uden forhindringer.