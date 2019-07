Vejle sælger målmandstalent til AC Milan

Andreas Jungdal har underskrevet en treårig kontrakt med AC Milan, der har købt målmanden fri i Vejle.

Den italienske storklub AC Milan har været på togt i 1. divisionsklubben Vejle Boldklub for at hente et målmandstalent til storklubbens ungdomsakademi.

AC Milan har købt 17-årige Andreas Jungdal fri af Vejle og udstyret ham med en treårig kontrakt. Det skriver Vejle Boldklub på sin hjemmeside.

Jungdal var i løbet af foråret til prøvetræning hos AC Milan, og prøvetræningen var udslagsgivende for handlen, siger Vejles talentchef, Steen Thychosen.

- Igennem Vejle Boldklubs internationale ejerkreds er der kommet et nyt lys over VB, og det har også været med til at åbne nogle døre for Andreas, men salget er først og fremmest kommet i stand, fordi italienerne igennem prøvetræningen og i de kampe, de har set ham i, har været meget imponerede, siger talentchefen.

Ung spiller glæder sig

Jon Dahl Tomasson skiftede i 2005 væk fra AC Milan og var den seneste danske spiller til at repræsentere den italienske mastodont.

Den unge danske målmand glæder sig til at blive den næste dansker i AC Milan, der i nyere tid også har haft tilknyttet spillere som Brian Laudrup, Thomas Helveg og Martin Laursen.

- Det føles meget uvirkeligt stadigvæk. Det er svært at beskrive, men jeg er meget stolt, og det er stort.

- Jeg kommer til at træne med nogle af de bedste ungdomsspillere i Italien i et internationalt træningsmiljø. Setuppet er stort, og de har virket meget ivrige efter, at jeg skulle komme til klubben.

- I første omgang er jeg tiltænkt en plads i Primavera-truppen, hvorfra Serie A-holdet rekrutterer spillere, siger Andreas Jungdal.