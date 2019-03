Vejle samler ind til glashus til hudkræft-patienter

Hudkræft kan i mange tilfælde behandles med dagslys – derfor ønsker Vejle Sygehus sig et glashus.

Almindelig hudkræft er den mest udbredte kræftsygdom i Danmark. Der er flere og flere, der får den, og ifølge de nyeste tal lever omkring 150.000 danskere med de ofte særdeles ubehagelige følger af sygdommen.

Almindelig hudkræft er kun i sjældne tilfælde noget, man dør af.

Til gengæld kan den være alvorligt socialt handicappende, fortæller overlæge Vibeke Koudahl ved plastikkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.

- Hvem klapper for eksempel bedstefar på kinden, hvis han har en stor, blødende kræftknude siddende, spørger Vibeke Koudahl.

For bedre at kunne forhindre, at kræftsygdommen udvikler sig så slemt, at patienter får store blødende kræftknuder i ansigtet eller andre steder på kroppen, ønsker Vejle Sygehus sig et glashus. Et glashus kan nemlig hjælpe i behandlingen af patienter med overfladisk hudkræft eller med forstadier til hudkræft.

Behandlingen er enkel.

- Den kaldes ”dagslys-fotodynamisk terapi”, og består helt enkelt i at de ramte områder af huden smøres ind i creme og efterfølgende udsættes for dagslys i to timer, fortæller Vibeke Koudahl til TV SYD.

Men for mange – især svagelige ældre – er to timers ophold udenfor i dagslys i kulde og blæst ikke muligt.

- De fleste yngre mennesker kan gå i haven et par timer, men det kan mange ældre ikke. Derfor vil det være en stor hjælp i behandlingen, hvis vi kan tilbyde dem ophold i et glashus, siger Vibeke Koudahl.

Vil udvide med hudlæge

Vejle Sygehus har i dag et hudkræftteam, der består af øjenlæger, onkologer og plastikkirurger, men ønsker i fremtiden at udvide teamet med en hudlæge.

Det er hudlæger, der benytter dagslys-fotodynamisk terapi som led i behandlingen af forstadier til hudkræft, og det er ambitionen om at kunne tilbyde en bredt dækkende behandling til patienter med hudkræft, der står bag ønsket om at få et glashus.

Vejle Sygehus har allerede udpeget det område, hvor et glashus skal stå. Nu mangler bare loft, sider og døre, der er store nok til, at for eksempel kørestole kan komme ind, fortæller Vibeke Koudahl.

Og måske får Vejle Sygehus sit ønske om et glashus opfyldt allerede torsdag aften, når foreningen ”Vejle mod Hudcancer” holder gallamiddag og auktion for 133 gæster, som hver har betalt 1.895 kroner for at deltage i middagen på Hotel Munkebjerg.

Det er tredje gang, ”Vejle mod Hudcancer” arrangerer velgørenhedsmiddag for at støtte behandlingen af hudkræft, og der er alt fra Mulberrytasker til fitnessmedlemskaber og bagekurser på auktion, når de 133 gæster ved gallamiddagen skal lokkes til at byde hinanden op i pris til gavn for kampen mod hudkræft.

I 2018 lykkedes det at samle 465.000 kroner ind, og i år håber arrangørerne, at beløbet bliver endnu større.