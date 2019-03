Vejle ser frem til Vesteuropas højeste tårn

Selv om undersøgelse dokumenterer, at butikker må lukke, så ser Vejle frem til ny bydel med kæmpetårn i Brande.

Vejle har ikke tænkt at at gøre indsigelse imod den nye by og det nye tårn på 320 meters højde, som modekoncernen Bestseller planlægger i Brande. Ideen er en ny bydel med cirka 60 butikker, hotel, cafeer, restauranter og uddannelsesinstitutioner og det højeste tårn i Vesteuropa på 320 meter, 66 meter højere end Storebæltsbroen.

Mandag aften sagde et enigt byråd i Ikast-Brande Kommune ja til planerne, men de omkringliggende kommuner har mulighed for at gøre indsigelse. Den ret har Vejle ikke tænkt sig at benytte.

- Vi forventer, at det smitter positivt af på Vejle, og at det vil tiltrække flere mennesker til hele området her, siger borgmester Jens Ejner Christensen, (V), onsdag morgen til TV SYD.

Butikker må lukke

En analyse fra ICP, Institut for Center-Planlægning, som Finans.dk har fået aktindsigt i, dokumenterer ellers, at den nye Bestseller-by i Brande vil påvirke handelslivet negativt i nabobyerne, værst i Give med et estimeret fald i udvalgsomsætningen på 32 procent og mindst i Vejle med et fald på to procent. Selv om Give ligger i Vejle Kommune, er borgmesteren positiv.

- Vi ser tårnet som en turistattraktion, som hele området vil få gavn af, siger Jens Ejner Christensen.

Planerne sendes nu i høring. Opførelsen af Bestsellers Village & Tower ventes at gå igang i år.