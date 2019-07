Arkæologer gør opsigtsvækkende fund: Vejle skal måske have ny dåbsattest

Arkæologer finder vejbelægning uden teglbrokker, som betyder, at Vejles historie måske skal skrives om.

Vejle Kommune var egentlig bare i gang med en rutineudskiftning af nogle vandledninger i Kirkegade, da arkæologer mandag middag gjorde et fund, der måske kan være med til at skrive byens historie om.

Normalt daterer man Vejle tilbage til 1256, hvor byen første gang er nævnt, men nu har arkæologerne en formodning om, at byen kan være ældre end det.

De har nemlig fundet en vejbelægning uden teglbrokker. Det er ret spektakulært, fordi tegl først kom til landet i 1200-tallet, så derfor er vejbelægningen - og altså også Vejle - formentligt ældre end det.

- Vi har her fundet en lille bid af det allerældste Vejle, og det er vi superglade for, siger arkæolog og udgravningsleder ved Vejle Museum Esben Klinker Hansen.

Det var ved udskiftning af en række vandledninger, at arkæologerne fandt den gamle vejbelægning. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Jordprøver skal give svar

På en skala fra 1-10 over opsigtsvækkende fund giver arkæologen fundet her et syv- eller otte-tal. For i dag ved man meget lidt om Vejles tidlige historie fra 1200-tallet.

Den gamle vejbelægning er lagt i hele Kirkegade, og den vil måske betyde, at Vejles dåbsattest skal skrives om.

Men der kommer formentligt til at gå nogle måneder, før vi kender svaret. Arkæologerne skal først tage nogle jordprøver, der skal sendes til undersøgelse og være med til at afgøre byens alder.

- Jeg tror, der går cirka tre-fire måneder, før vi får svar på de prøver, siger Esben Klinker Hansen.