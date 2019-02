Vejle slår snart Esbjerg

I årevis har Esbjerg været landets femte største kommune. Men nu ånder Vejle for alvor Esbjerg i nakken.

Esbjerg har i mange år været landets femte største kommune efter København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Men Vejle arbejder sig tættere og tættere på Esbjerg. Vejle Kommune vokser nemlig hvert år med flere indbyggere end Esbjerg. Og der bor nu færre end 1.000 mennesker mere i Esbjerg end i Vejle.

Vi arbejder benhårdt på, at få flere til at slå sig ned her. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Venstre, Esbjerg

- Der er rigtigt, der er flyttet flere fra Esbjerg Kommune, end der er kommet til i 2018, siger borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen, (V), til TV SYD.

Han understreger, at han ikke føler sig i nogen konkurrence med Vejle, men at Esbjerg selvfølgelig meget gerne vil have flere til at slå sig ned i kommunen. Strategien er at give så mange forskellige tilbud til borgerne, så folk får lyst til at blive boende. Det gælder både et bredt kulturtilbud, forskellige boligmuligheder, arbejdspladser og ikke mindst mange typer uddannelsesmuligheder.

- Vi arbejder benhårdt på at få flere til at slå sig ned her. Lige nu er vi blandt andet i gang med at bygge attraktive studieboliger til de unge, der læser i byen, og her håber vi, at flere får lyst til at blive efter endt uddannelse, siger borgmesteren.

I 2007 var der godt 10.000 flere borgere i Esbjerg end i Vejle. Det viser tal fra Danmarks statistik.

Der bor ca. 115.00 mennesker i Esbjerg Kommune og ca. 114.00 mennesker i Vejle.