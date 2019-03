Vejlefjordbroen nu kun spærret i nordgående retning - fortsat massive køer i området

Massive køer ved Vejle efter uheld på Vejlefjordbroen. Der er nu åbent i sydgående spor, mens det nordgående først åbnes over middag. En 52-årig mand fløjet til Odense i kritisk tilstand.

Vejlefjordbroen har det meste af fredag formiddag været helt spærret i nordgående retning på grund af et uheld. Sydgående var i første omgang farbart i et spor, men blev lukket klokken 8.30. Klokken 9.45 er det sydgående spor igen åbnet for trafik.

En 58-årig mand meldes i kritisk tilstand efter ulykken på Vejlefjordbroen fredag morgen, og er fløjet til Odense Universitetshospital, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Foruden redningsfolk og politi er en miljøvagt nu også rykket ud til stedet. Årsagen er, at den involverede lastbil kørte med sojaprodukter, og noget af lasten er rendt ned i vandet, og det kan være skadeligt for vand og dyr.

Der er meldinger om massive kødannelser i området ved Vejle. Det gælder både på E45 og i Vejle by. Politiet anbefaler trafikanter at finde alternative ruter udenom Vejleområdet eller at køre senere. Normal trafik forventes først fredag eftermiddag.

Tre personer har været involveret i uheldet ifølge politiet. Uheldet skyldes en lastbilanhænger, som havarerede fredag morgen. En personbil kørte derefter ind i den.

Politiet er på stedet og omdirigerer trafikken. For bilister med kurs sydpå bliver man ledt af ved afkørsel 60 Vejle N. Biler på vej i modsatte retning sendes af motorvejen via afkørsel 61A Vejle C.

Vejlefjordbroen er en travl trafikåre og en af de mest trafikerede motorvejsbroer i Danmark.

