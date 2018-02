Vejles første spillefilm vinder international pris

Filmen vinder pris som bedste film ud af 3000 tilmeldte.

Vejles første rigtige spillefilm nogensinde, Gælden, har netop vundet prisen som bedste film på den internationale filmfestival Berlin Lift Off Filmfestival 2018.

Ud af 3000 tilmeldte film kom den igennem nåleøjet og endte med at gå hele vejen.

Udover prisen som bedste film skal Gælden også vises på filmfestivalen, når den afholdes i Manchester 26.-30. marts.

Jeg havde ikke sat næsen op efter at vinde en pris. Stefan Kjær Olsen, filminstruktør, Gælden

Gælden havde premiere sidste år. Den handler om relationerne i et familiebånd, når der kommer heftigt pres ude fra. Flere store navne har roller i filmen, bl.a. Bjarne Henriksen og Kurt Ravn.

Gælden er produceret af JYSK Filmproduktion, som er et nyt produktionsselskab med base i Vejle. Vejle Kommune har støttet filmen med 50.000 kr.

Instruktør er overrasket

Filmens instruktør, Stefan Kjær Olsen, havde ikke regnet med, at Gælden ville vinde nogen pris til festivalen i Berlin. En kliche, siger han, og i dette tilfælde en sand én af slagsen.

- Jeg havde ikke sat næsen op efter at vinde en pris. Jeg så bare filmfestivalen som en oplevelse og som en mulighed for at vise filmen frem, nu når vi havde brugt så lang tid på at producere den, siger han.

Jeg håber på at blive promoveret rundt om i verden, og det er så vigtigt. Stefan Kjær Olsen, filminstruktør, Gælden

Den uventede pris betyder meget for Stefan Kjær Hansen.

- Når filmen bliver vist i udlandet, og man vinder en pris, får man anerkendelse, og det er dejligt.

Den stolte instruktør ser prisen som en mulighed for at skabe nye forbindelser rundt om i verden, og han håber på, at skuespillere eller andre medvirkende vil fange andre filmfolks interesse. Netop dét får filmens medvirkende en endnu større mulighed for, når filmen bliver vist på filmfestivalen i Manchester.

- Når man vinder sådan en pris, giver man også noget tilbage til holdet, der har brugt så lang tid på at producere filmen til næsten ingen penge. Jeg håber på at blive promoveret rundt om i verden, og det er så vigtigt.

