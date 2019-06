Vejret sætter en stopper for stort stævne

På andendagen må Haderslev Regatta aflyse resten før tid.

Lidt over 700 personer havde set frem til at bruge mange af weekendens timer på vand ved Haderslev Regatta. Men søndag middag må de mange tilmeldte kigge mod land, for på grund af vejret er regattaen nødt til slutte før tid.

- Folk sagde selv, at der var så hård en vind, at de ikke ville ud at ro, siger Anton Hirschauer, der er formand i Sønderjysk Regattaforening.

Folk sagde selv, at der var så hård en vind, at de ikke ville ud at ro. Anton Hirschauer, formand, Sønderjysk Regattaforening

Læs også Stævne eksploderede: Fra få til flere tusinde deltagere

Selvom han synes, det er ærgerligt at skulle aflyse resten af dagen, så var de tilmeldte ved godt mod, fortæller Anton Hirschhauer.

- De er glade. Der er god stemning, og nu glæder de sig bare til at komme hjem før tid, siger Regatta-formanden.

Ved årets Regatta var der 100 flere tilmeldte sammenlignet med sidste år, og de kommer blandt andet fra Danmark og Tyskland. Haderslev Regatta er en næsten 100 år gammel tradition, hvor der bliver roet i Haderslev Dam.

Læs også Jubilæum bliver fejret med hundredvis af sejlskibe

Omkring 700 personer havde tilmeldt sig årets Regatta i Haderslev. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD