Vejskilt redder lokal festival

Fanø Vesterland er navnet på den festival, som man de kommende dage kan opleve på Fanø.

Peter Sommer, Tina Dickow, Dizzy Mizz Lizzy og Phlake.

Det er nogle af de 18 navne, som festivalen Fanø Vesterland byder på.

Festivalen begynder fredag og slutter lørdag.

Det er syvende gang, at festivalen løber af stablen, men det er kun tredje gang under navnet: Fanø Vesterland. Den har nemlig taget navneskifte en del gange.

I 2012 åbnede Jesper Møller Pedersen spillestedet ”Realen”. Det blev i 2013 ændret til dagfestivalen ”Realen Rocker”. I 2016 blev det til ”Fanø Rocker”, men det navn fungerede heller ikke, siger arrangøren bag.

- Vi oplevede, at hver gang vi ringede til bookere, musikere og medier, så havde de en klar opfattelse af, at fordi vi hed noget med ”rocker”, så vidste de præcis, hvilken slags festival, vi var. Det var noget med bolchestribede telte, hotdogs og halvlunkne fadøl, så de gad nærmest ikke engang høre vores historie, siger arrangøren bag Fanø Vesterland, Jesper Møller Pedersen.

Endnu et navneskifte blev redningen

Derfor var han nødt til at tænke nyt, og det blev til: Fanø Vesterland. Det navn kom pludseligt til Jesper Møller Pedersen en dag, da han var ude at gå en tur i Sønderho.

- Vi kom forbi en vej, der hed ”Vester Land”, og det var dér, det slog mig. Festivalen skulle for det første have ”Fanø” i navnet. Det skulle signalere Fanø og vest. Og så virkede det helt logisk at kalde festivalen ”Fanø Vesterland”, siger Jesper Møller Pedersen.

Og det ændrede alt for festivalen.

- Fra det øjeblik, vi begyndte at præsentere os som ”Fanø Vesterland”, så er holdningen til os blandt bookere, musikere og medier vendt. Det var som at vende en hånd, da vi skiftede navn til Fanø Vesterland, og vi fik vores visuelle identitet og vores historie på plads, siger han.

Samtidig er festivalens besøgende blevet yngre. Før var aldersprofilen over 50 år. I dag er gennemsnitsalderen omkring 40-45 år, og i år kan festivalen prale af at have udsolgt.