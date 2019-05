Vejstrid skaber trafikal utryghed ved skole

Nu kommer der hastighedsbegrænsning på belastet vejstrækning ved Askov-Malt Skole. Det er en følge af øget trafik, mens vejstrid står på.

Siden den 22. oktober sidste år har Skovgårdsvej ved Askov været spærret som en følge af striden mellem Vejen Kommune og landmand Martin Lund Madsen.

Det betyder, at mange trafikanter hver dag må finde en anden rute, hvad der giver trængsel på vejene gennem Askov.

Vejen kommune og Askov Bylaug har derfor nu drøftet, hvordan der kan skabes større trafikal tryghed. Og Vejen Kommune har nu fået politiets godkendelse af, at man på en del af strækningen igennem Askov sænker hastigheden til 40 kilometer i timen. Helt konkret forlænges 40 kilometer-zonen ved Askov-Malt Skole på Maltvej helt hen til mellem Torvet og Ø. Skibelundvej.

Her ses landmand Martin Lund Madsen, til venstre, og udvalgsformand Vagn Sørensen, til højre, under en besigtigelse af den omstridte Skovgårdsvej.

- Vi så jo allerhelst, at Skovgårdsvej blev åbnet i morgen, men vi må respektere myndighedernes behandling af sagen. Vi tør ikke bare lade stå til i forhold til borgernes sikkerhed i trafikken. Derfor indfører vi nu hastighedsbegrænsningen, siger Vagn Sørensen, (V), formand for udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune, til TV SYD.

Nu udvides strækningen med hastighedsbegrænsning. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Flere bump og cykelsti fremskyndes

Den nedsatte hastighed betyder, at der skal etableres yderligere et bump på strækningen. Samtidig er det nødvendigt at ombygge de eksisterende bump, så de er tilpasset de 40 kilometer i timen.

- Vi håber desuden i år at komme i gang med at ombygge bumpet ud for skolen til en hævet flade, samt at flytte indkørslen til skolens p-plads længere mod øst. Det er en del af det arbejde, der hænger sammen med etablering af cykelsti syd for Askov, men vi håber, at vi allerede i år kan få denne del udført som ellers var planlagt til udførelse i 2020, siger Vagn Sørensen.

Han forventer ikke nogen afgørelse på tvisten om Skovgårdsvej før et godt stykke efter sommeferien. Vejdirektoratet skal her komme med en afgørelse på Martin Lund Madsens klage over kommunens seneste ekspropriation.