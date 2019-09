Lokal Venstre-formand inden kandidatmøde: - Vi har fået troen på fremtiden tilbage

Torsdag aften kommer formandskandidat Jakob Ellemann-Jensen, samt kandidaterne til næstformandsposten i Venstre, Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg til præsentationsmøde i Kolding.

Det ventes at op mod 300 Venstre-medlemmer møder op torsdag aften i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Her kan de få svar på, hvilke visioner kandidaterne har for Venstres politik og organisation.

På forhånd er interessen stor blandt Venstres medlemmer for at møde op og høre, hvad kandidaterne har at sige, inden Venstres 850 delegerede på lørdag skal beslutte, hvem de vil have som formand og næstformand.

Jeg har store forventninger til et konstruktivt møde i aften i Kolding. Vi har fået troen på fremtiden tilbage i vores parti. Leif Krarup, formand, Venstre, Region Syddanmark

Mødet i aften er det sjette medlemsmøde med de tre kandidater, der allerede har stillet op til lignende møder i Sorø, Aalborg, Nexø, Lyngby og Viborg.

- Jeg tror på fuldt hus. Der er varmet godt op til landsmødet lørdag og jeg har store forventninger til et konstruktivt møde i aften i Kolding. Vi har fået troen på fremtiden tilbage i vores parti, siger Leif Krarup, Grindsted, der er formand for Venstre i Region Syddanmark, til TV SYD.

Hjemmebane til Ellen Trane Nørby

Han har på forhånd erklæret sin støtte til Ellen Trane Nørby som ny næstformand. Hun er på hjemmebane ved mødet i Bramdrupdrup, der jo finder sted i Sydjyllands Storkreds, hvor Ellen Trane Nørby er valgt til Folketinget.

- Inger Støjberg har nu også opbakning her, men uanset hvordan det falder ud lørdag, så vil det ikke sætte skår i vores parti, siger Leif Krarup.

Det er kun medlemmer af Venstre, der har adgang til mødet.