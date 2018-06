Venstrefolk presser Venstreminister

De vil have vil have højspændingsledninger gravet ned.

De to tidligere Venstre-ministre, Carl Holst og Hans Chr. Schmidt, presser nu deres partikammerat, Energi- og Klimaminister Hans Chr. Lilleholdt til at sørge for, at de planlagte højspændingsledninger i en strækning på 170 kilometer fra Holstebro til grænsen ved Tønder skal graves ned, ikke hænges op.

Også Venstre Naturordfører Anni Matthiesen og Vardes Venstre-borgmester Erik Buhl presser på for det samme.

Carl Holst foreslår, at merudgiften ved nedgravningen findes ved at sænke el-afgiften knap så meget, som regeringen lægger op til i sit energiudspil.

- I stedet for at sænke afgiften med 25 ører, kan vi måske nøjes med at sænke den 23 eller 24 ører, siger han til Ritzau.

- Man kunne også vælge af forlænge afskrivningsperioden for projektet, men det er op til forligspartierne, siger Carl Holst.

Hidtil har ministeren afvist at ændre projektet, som er en del af et bredt forlig om PSO-afgiften i 2016. Kun Alternativet og Enhedslisten står uden for forliget i Folketinget.

Ministeren blev væk

I foråret udeblev Hans Chr. Lilleholdt fra en besigtigelsestur i det berørte område i Vestjylland, men et stærkt lokalt pres fik ham sidst i maj til at ændre kurs.

Nu ville han indkaldte partierne bag PSO-aftalen til at fornyet snak om nedgravning eller ej.

Det glæder Venstres naturordfører, Anni Matthiesen. Ligesom Carl Holst vil hun hente pengene ved en lavere nedsættelse af energiafgiften.

- Det vil være en katastrofe for Vestjylland, når man sætter de her højspændingsmaster op, siger hun til Ritzau, og i Varde siger Venstre-borgmester Erik Buhl,

- hvis man målrettede en øre af nedsættelsen af afgiften, ville der være penge til nedgravningen afhængig af, hvor mange år det skal gå over, siger han.

Statens energiselskab, Energinet, anslår, at det vil koste mellem 3,4 og 7,6 milliarder ekstra kroner at gave kablerne ned i jorden i stedet for at hænge dem op i luften.

