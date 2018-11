Apoteker advarer: Vent ikke med din influenzavaccination

Du kan blive vaccineret gratis på apoteket, hvis du er i risikogruppen, men alt for mange er for længe om at blive vaccineret, og det kan være farligt.

Der er flere end sidste år, der lader sig vaccinere mod influenza, men apotekerne mærker, at langt flere borgere venter med at blive vaccineret. Anne Helene Kahns ejer fire apoteker i Esbjerg-området, og de har tilsammen vaccineret 2.700 esbjergensere indtil videre, men der er vaccine til mange flere. - Vi anbefaler, at man bliver vaccineret allerede fra 1. oktober, men da tilbuddet om gratis vaccination gælder til 31. december, er der mange, der trækker den. Dem vil vi gerne nå ud til så hurtigt som muligt, siger Anne Helene Kahns. Risikofyldt at vente Det er især ældre og folk med kroniske sygdomme, der med fordel kan lade sig vaccinere gratis på landets apoteker. Apotekerne begyndte at vaccinere gratis i 2015, og siden da er antallet af personer, der benytter sig af tilbuddet, steget fra 6.000 i 2015 til omkring 60.000 i år. Men der er stadig mange flere danskere i risikogruppen, der bør lade sig vaccinere. Verdenssundhedsorganisationen WHO har et mål om, at 75 procent af befolkningen i risikogruppen lader sig vaccinere, men i Danmark er det ikke mere end knap 50 procent, der får det gjort. Og flere og flere af dem venter altså for lang tid med at blive vaccineret. - Risikoen er, at de svage bliver ramt af influenza, da vi jo ikke ved, hvornår den rammer, og der jo går tre uger, fra man får vaccinen, til man er fuldt beskyttet, siger Lars Dyrhagen fra Sikkervaccination.dk. Det kan være farligt, især for folk i risikogruppen, ikke at lade sig vaccinere. Ifølge Sundhedsstyrelsen dør op mod 2.000 danskere hvert år af influenza. Risikogruppen: Ældre over 65

Gravide

Overvægtige med en BMI over 40

Kronisk syge