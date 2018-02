Venteliste for at læse sammen

Bibliotekerne bringer læselystne syd- og sønderjyder sammen. De mødes for at læse sammen og tale om bøger.

Normalt er det en ensom fornøjelse at læse en bog. Men sådan behøver det ikke at være.

Flere biblioteker i Syd- og Sønderjylland er begyndt at arrangere fælles læsning. Her bliver man del af en gruppe, hvor en læseguide læser en tekst højt, og man diskuterer teksten undervejs.

Vejle Bibliotek har to hold med fælles læsning, og der har været udsolgt de seneste gange.

- Tilslutningen er stigende, så lige nu har vi venteliste for at komme på vores hold. Det rygtes, at der er mange, der får en god oplevelse af det her, siger bibliotekar Else Zakarias til TV SYD.

Føler andres glæde

Der er fælles læsning på Vejle Bibliotek hver anden uge. Flere af deltagerne fortæller, at de gerne vil dele læseoplevelsen med andre.

- Det er simpelthen supergodt, fordi man får noget nyt med hjem hver gang med den måde, vi læser noveller på. Og det er uforpligtende uden hjemmearbejde, siger Marianne Hviid Nielsen fra Vejle.

Hun begyndte i gruppen for tre år siden.

- Jeg har læst mange bøger før, men jeg gik i stå med at læse bøger, efter jeg fik sclerose. Nu kan jeg komme ind at læse, og jeg lærer noget om forfatterne og deres måde at skrive på, siger Marianne Hviid Nielsen.