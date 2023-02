Iben sørgede i 15 måneder, mens hun ventede på sin mands død

Forskning viser dog, at én til tre ud af ti børn og unge har brug for professionel hjælp til at håndtere ventesorg. Det fortæller Preben Engelbrekt, der er udøvende psykolog og direktør i Det Nationale Sorgcenter.

- I dag har vi meget fokus på sorg efter et dødsfald og ikke i tiden, der leder op til. Det er for eksempel almindeligt, at man først bliver tilbudt en sorggruppe og støtte efter dødsfaldet, og det er blevet fuldstændig overset, at det er lige så svært og endda nogle gange sværere at være i ventesorg end at have mistet, pointerer han.