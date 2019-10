Landets første eSports-hjælpetrænere udklækkes

For år tilbage var den helt store drengedrøm at blive professional fodboldspiller. For mange er den drøm i dag blevet erstattet af forestillingen om at leve af eSport.

Nu er Højer Efterskoles 21 eSportselever måske tættere på den drøm.

Som de første i landet kan de nemlig kalde sig officielt uddannede eSportshjælpetrænere - og ifølge efterskolen er de måske verdens første.

- Jeg vil rigtig gerne ud og bruge uddannelsen i vores lokale forening, siger Benjamin Majgaard Jørgensen, der er elev på Højer Efterskole.

Rigtig stort for Højer Efterskole

Højer Efterskole er den første i landet til at tilbyde den nye hjælpetræneruddannelse, som er udviklet af DGI.

Uddannelsen er på linje med andre hjælpetræneruddannelser i mere klassiske DGI-discipliner som for eksempel gymnastik og håndbold.

Det er Højer Efterskoles forstander, der har kæmpet for at få uddannelsen til efterskolen.

- I efterskoleverdenen konkurrerer vi med hinanden, og så er det rigtig stort at være med til at afprøve uddannelsen, siger Mads Hegaard Hansen, der er forstander på Højer Efterskole.

Højer Efterskoles forstander har kæmpet for at få den nye uddannelse til efterskolen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Erfaring, ekspertise og lidt mere erfaring

Som uddannet hjælpetræner kan man blandt andet undervise i foreninger eller i eSport på efterskoler.

Simon Friis Paulsen arbejder allerede som underviser på Højer Efterskole, og ifølge ham er det slet ikke nødvendigt at have en uddannelse i at undervise for at blive eSportshjælpetræner.

- Så længe man har erfaringen og ekspertisen til jobbet, så er det nok, siger Simon Friis Paulsen, der ikke ser sine arbejdstimer som et reelt job:

- Jeg har spillet i 10 år. Jeg har masser erfaring, og jeg nyder det.

Flere af de nyuddannede eSportshjælpetrænere drømmer om at leve af eSport. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD