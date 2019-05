Legetøj eller den ægte vare? Verdens første LEGO bil med motor præsenteret

I dag blev den første LEGO bil med motor vist frem i LEGO House i Billund.

Der var hevet mange telefoner frem for at tage billeder af verdens første LEGO bil med motor. Den blev i dag præsenteret i LEGO House i Billund.

Bilen vejer 1,5 tons og forestiller verdens hurtigste bil – en Bugatti Chiron. LEGO bilen har 5,3 hestekræfter, og den kan køre 20 kilometer i timen, på trods af at den er bygget uden lim.

Den er udstyret med hastighedsmåler, for- og baglygter, aftageligt rat og bremsepedal. Alt er fuldt funktionelt og bygget af LEGO Technic-elementer.

LEGO bilen er bygget og udviklet af designere og ingeniører i Tjekkiet, og det har taget dem over 13.000 timer.

De har gjort et fantastisk stykke arbejde, mener Jesper Vilstrup, administrerende direktør i LEGO House.

- At vi kan udstille bilen til glæde for alle gæsterne her i huset, giver ufattelig god mening, da vi jo netop er LEGO klodsens hjemsted, siger han.

Bilen kan ses i LEGO House frem til 10. juni.