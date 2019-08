Verdens mest kraftfulde el-færge lægger til på Als

Fra tidlig torsdag morgen er verdens mest kraftfulde el-færge i fast rutesejlads mellem Ærø og Als. Hun hedder selvfølgelig Ellen.

Der er afgang allerede klokken 06.20 fra Søby på Ærø og forventet ankomst til Fynshav på Als 70 minutter senere klokken 07.30.

Premiere-sejladsen finder sted fire år efter, at el-færge projektet, E-ferry, blev sat i gang med det formål at designe, bygge og afprøve en 100 procent eldreven færge for passagerer og biler, lastbiler og anden last. Målet er at fremme energieffektiv, CO2 neutral og forureningsfri vandbåren transport på ø-ruter og i kystnære farvande i og udenfor Europa.

I alt har Ellen kostet 224 millioner kroner at udvikle og bygge, hvoraf Ærø Kommune betaler 105 millioner kroner og resten er EU-midler.

Danfoss Editron er en af ni partnere i det EU-finansierede E-ferry projekt og de står bag skibets elektriske motorer (fremdriftssystem) samt ladesystemet. Danfoss har opkøbt projektets oprindelige finske partner Visedo.

Færgen er i første omgang planlagt til at sejle frem og tilbage mellem Søby og Fynshav tre gange om dagen. Ellen overtager ruten mellem Søby og Fynshav fra den konventionelle motorfærge Skjoldnæs, som fremover primært skal sejle på ruten mellem Søby og Faaborg.

Danfoss er partner

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, (S) ser frem til en grøn forbindelse mellem Als og Ærø og står klar torsdag morgen til at modtage Ellen ved ankomsten til Fynshav.

- Jeg glæder mig over klima-fordelene ved el-sejlads og er også glad for, at Danfoss er en aktiv partner i udviklingen, siger Erik Lauritzen til TV SYD.

El-færgen Ellen kan sejle op til 22 sømil på hver opladning. Det er syv gange længere end hidtil muligt for en el-færge.

Færgen har plads til 200 passagerer og 31 personbiler eller 4 lastbiler og 8 personbiler.

Det er planen, den senere skal sejle ruten Søby-Fynshav fem til syv gange om dagen i fremtiden.