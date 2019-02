Verdensarv-gæster skal have mere plads

De mange besøgende til Kongernes Jelling og kultursarvsmonumentet skal have både en bedre velkomst og mere plads at boltre sig på.

Kongernes Jelling er klar til at udvide sin formidling af verdensarven efter, at en nabogård og mere jord er blevet opkøbt.

Det er meget vigtigt, at det sker i tæt samspil og samarbejde med Jellings borgere, der skal bo og leve i byen samtidig med, at der kommer endnu flere turister. Jens Ejner Christensen, borgmester, (V), Vejle

Mandag har økonomiudvalget i Vejle Kommune enstemmigt vedtaget en ny strategiplan for hele kultursarvsmonumentet i Jelling.

- Vi taler om kommunens største - ja, en af landets største attraktioner, som vi gerne vil udvikle i respekt for kulturarven. Det er meget vigtigt, at det sker i tæt samspil og samarbejde med Jellings borgere, der skal bo og leve i byen samtidig med, at der kommer endnu flere turister, siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen, (V), til SYD.

Læs også Kongernes Jelling: Ny leder går efter flere gæster udenfor sæsonen

Der er på seks år sket en firdobling af besøg i Kongernes Jelling til 225.000 gæster i 2018. De mange gæster giver pres på hele området med Kongernes Jelling, Monumentområdet med højene og Jellings byrum med bl.a. parkering.

Flere ejendomme er opkøbt

Vejle Kommune har allerede lavet flere opkøb af ejendomme vest for højene. Ønsket er at styrke ankomsten til Monumentområdet.

Et besøg ved Monumentområdet begynder nemlig længe før gæsten ankommer til selve området. Det skal ske med indbydende materiale til planlægning af turen, god vejvisning undervejs. Når man kommer frem skal der være let tilgængelig parkering for både cykler, busser, personbiler og autocampere, plads til picnic og leg mm. Det er alt sammen en del af at skabe en god oplevelse for de besøgende.

Med vedtagelsen af strategiplanen går nu et større udviklings- og idearbejde i gang, inden der skal træffes konkrete beslutninger og afsættes penge til en konkret udvidelse.