Verdensarv trækker mange turister til Christiansfeld

Siden 2015 har Christiansfeld kunne bryste sig af en placering på UNESCO’s verdensarvsliste. Lørdag den 25. august fejrer de verdensarvsdagen for tredje gang.

Hvad er verdensarv i Danmark, og hvorfor er Christiansfeld så unik? De spørgsmål bliver i dag besvaret på Christiansfeld Centret.

Her markerer man, at byen for tre år siden kom på UNESCO’s fornemme liste over de mest bevaringsværdige kulturmindesmærker og naturforekomster. Det fejres blandt andet med historisk byvandring, show med Sigurd Barrett og honningkagebagning.

Der er kommet fem gange så mange besøgende til Christiansfeld. Birgitte Lamp, leder af Christiansfeld Centret.

- Det har betydet rigtig meget for byen at komme på UNESCO's liste. Der er kommet fem gange så mange besøgende og en fordobling af antallet af guidede ture i Christiansfeld, og butikkerne har øget deres omsætning. Men det har også betydet noget for vores identitet, for det giver stolthed og glæde over at bo i byen, siger Birgitte Lamp, som er leder af Christiansfeld Centret.

Ny tradition

Den markant større interesse giver også nogle udfordringer for Christiansfeld.

- Vi har selvfølgelig skullet vænne os til, at der kommer flere mennesker, flere biler og mere larm og mere affald. Men det har vi været gode til at tackle, siger Birgitte Lamp.

Hun forventer, at fejringen af verdensarven bliver en fast årlig tradition i Christiansfeld. I alt findes der 1028 verdensarvssteder i verden, heraf syv steder i Danmark.

