Verdensklasse-baby på vej: Ovnsætter-Hans' arv måske reddet

I aften sendes fjerde afsnit af programmet Verdensklasse. Her møder vi ovnsætteren Hans Schmidt, der tilbage i november talte TV SYD om arvtagere, hvad han ikke vidste dengang var, at Hans’ kone er gravid.

Det er tre måneder siden, at TV SYD besøgte ovnsætteren Hans Schmidt og konen Dominika i Christiansfeld i forbindelse med tv-programmet Verdensklasse.

Mine børn bliver fodret med kakler og ler. Hans Schmidt, ovnsætter, Christiansfelder Kakkelovne

Det er fire måneder siden, at Dominika blev gravid.

De hurtige kan regne ud, at Dominika var gravid, da hun og Hans, med TV SYD på nakken, satte en kakkelovn op i Christiansfeld. Parret vidste det bare ikke.

Det måtte en graviditetstest afsløre efterfølgende.

Ønsket om en lille mulig arvtager

Hans laver de kendte Christiansfelder-kakkelovne sammen med sin kone. Han er 9. generation i familieforetagendet, og i programmet taler han – uvidende om sin kones graviditet – om håbet om en arvtager.

- Når jeg engang ikke er her mere, så står der en masse kakkelovne rundt omkring, som min efterfølger som 10. eller 11. generation måske engang får lov at restaurere, siger han i aftenens program, der altså blev optaget i november:

- Mine børn bliver fodret med kakler og ler. Sådan skal det være, og det er heldigvis mig, der bestemmer, hvordan jeg skal opdrage mine børn.

Barnet skal hjælpe i biksen

Men nu er graviditeten altså gået op for de kommende forældre:

- Vi er glade for det. Det er da helt vildt godt, siger Hans til TV SYD, da vi ringer ham op inden aftenens udsendelse.

Parret ved ikke endnu, om det er en dreng eller pige, der gemmer sig i maven, men det bliver de meget klogere på på tirsdag, når de skal til 20 ugers scanning. Men uanset vil Hans gøre sit for at skabe interessen for den kendte kakkelovn – og det med at blive fodret med kakler og ler er stadig aktuelt.

- Børnene skal opdrages til at hjælpe til med arbejde, forklarer Hans:

- Jeg vil forsøge at præge dem, så de synes, at det er ligeså spændende, som jeg.

Men at det lige bliver barnet, der om 18 år tager over for far, er ikke det vigtigste.

- Det behøver som sådan ikke være en søn eller datter, der overtager. Det skal være en person, der brænder for det, som vi gør, for ellers er det for lille en niche, siger Hans.

Du kan se hele afsnittet med Hans i Christiansfeld og de tre andre steder på UNESCO’s verdensarv i aften klokken 19.30 eller ved at klikke her.