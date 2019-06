Verdensklasse på kanten af Alssund

Sønderborg vil være et eksempel til verden. Fredag aften fejrede de en ny, moderne bydel på kanten af smukke Alssund.

Fredag aften var der fest i Sønderborg. Byen indviede sin nye havnefront på kanten af det smukke Alssund med langt kig forbi Sønderborg Slot over Flensborg Fjord til Tyskland.

Der er et tidligere industriområde forvandlet til en moderne bydel med blandt andet multikulturhus, p-hus, videnshus, kollegie og det nye Hotel Alsik, som er 76 procent co2-neutralt med blandt andet intelligent styret brug af naturlig ventilation og grøn energiforsyning.

Mette Baatrup fra Sønderborg synes, det er fantastisk. Hør hende her:

Et eksempel til verden

Sønderborg er langt i sin omstilling mod at blive et bæredygtigt eksempel til verden. Visionen er, at byen i år 2029 skal være co2-neutral, og den nye bydel på havnen skal være i verdenseliten med energi- og resourceforbrug.

Sønderborg har meget at byde på, siger Henrik Skourup Hansen, direktør, Havneselskabet, Sønderborg. Hør ham her: