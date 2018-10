Verdensmester til veteranløb

Lørdag formiddag lød startskuddet til Veteranløbet i Tjæreborg, og til at heppe på veteranerne og deres familier var verdensmester i militær femkamp.

Løbeskoene er snørede, startnummeret sidder på maven, og på ryggen står der ‘veteran’. Det er første gang, at Esbjerg Kommune afholder Veteranløbet - et forhindringsbaneløb for områdets veteraner og deres familier. Modsat mange andre løb, handler Veteranløbet dog ikke om at sprinte hurtigst over målstregen.

- Målet med løbet er, at veteranerne skal mærke en følelse af fællesskab. De skal opleve, at de står sammen og kommer samlet i mål, fortæller Michael Leuenhagen, der er initiativtageren bag Veteranløbet.

Michael Leuenhagen er selv veteran og har gjort tjeneste ved artilleriet i Varde. Han har samlet været udsendt i fire år til både Balkan og Irak, og han er stolt af at kunne afholde lørdagens løb i Tjæreborg, for han mærker et tydeligt behov for at motivere veteranerne til at dyrke motion.

- Der er et behov for, at veteranerne kommer op af stolene. De skal ud i den friske luft, og derfor vil vi gerne have dem i gang med at dyrke forhindringsbaneløb, fortæller Michael Leuenhagen.

Verdensmester løber med

Ud over soldater, politi- og beredskabsfolk, sygeplejersker og nødhjælpsarbejdere er også verdensmester i militær femkamp, Sara Hjalager, mødt op til Veteranløbet.

- Jeg synes, det er et rigtig godt og spændende projekt. Jeg er her i dag for at støtte op om projektet og især for at støtte op om veteranerne, siger Sara Hjalager.

Sara Hjalager løb sig i august i år til titlen som verdensmester, og hun blev dermed den anden danske kvinde til at vinde titlen. I dag får hun lov at dele sin glæde ved forhindringsbaneløb med veteranerne.

- Forhindringsløbet styrker veteranernes udholdenhed og styrke, og så giver det dem en særlig oplevelse af samarbejde. Den følelse er jeg glad for at dele med dem, fortæller verdensmesteren.

Familierne løber med

Til dagens Veteranløb er det muligt at kaste sig ud på fire forskellige ruter. En 21,1 km rute (halvmaraton), 10 og 5 km ruter og en børne- og familierute. Familien er nemlig også vigtig i dag, for Michael Leuenhagen ønsker, at veteranerne mærker opbakning fra deres nærmeste.

- Veteranerne skal føle opbakningen, men de pårørende skal også mærke, at de er værdsat i det her spil. Veteranerne gør det ikke alene, siger Michael Leuenhagen.

Alle fire ruter til dagens forhindringsbaneløb er placeret i og omkring Tjæreborg by, og efter løbet er der mulighed for familiehygge med grill og kage.