Vermund stiller op til folketingsvalg i Sydjylland

Den ny spidskandidat for Nye Borgerlige i Storkreds Sydjylland bliver partiets formand, Pernille Vermund.

Selvom Pernille Vermund er opvokset og bor i Nordsjælland, så stiller hun alligevel op til Folketinget i Sydjylland.

- Det ville have været fedest, hvis jeg var sønderjyde, og det bliver et stort ansvar som udefrakommende at skulle repræsentere Sydjylland i Folketinget, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige er i gang med at udpege spidskandidater i hele landet, og det vil formentligt være klar inden sommer.

Men allerede nu ligger det fast, at formanden for partiet, Pernille Vermund, bliver partiets spidskandidat i Storkreds Sydjylland ved det kommende folketingsvalg.

- Jeg elsker alle egne af Danmark og føler mig altid hjemme blandt danskerne, hvor jeg kan mærke det danske værdifællesskab, men Syd- og Sønderjylland giver med sin særlige historie danskheden et ekstra lag, så jeg glæder mig rigtig meget til at lære mine vælgere bedre at kende, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige blev stiftet i oktober 2015 og blev året efter opstillingsberettiget til Folketinget. Partiet har i dag omkring 4.000 medlemmer og 68 lokalforeninger spredt over hele landet.

