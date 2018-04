Ung øko-landmand og veteranen Hyllested vil i Folketinget

Enhedslisten har på sit landsmøde fundet kandidater til Folketinget og Europaparlamentet. Farvel til mange profiler giver behov for nye ansigter

Henning Hyllested er klar til endnu en tørn som folketingskandidat for Enhedslisten i Sydjyllands Storkreds. Det valgte medlemmerne ham til på Enhedslistens landsmøde søndag.

Den tidligere havnearbejder og nuværende folketingsmedlem fra Esbjerg står øverst på Enhedslistens opstillingsliste i Sydjylland. Enhedslisten har prioriteret opstilling, så han har størst chance for at blive valgt.

Nummer to er et af mange ubeskrevne blade, som stiller op for Enhedslisten ved det kommende folketingsvalg. Det er den 26-årige Rasmus Vestergaard Madsen, som er ved at uddanne sig til økologisk landmand ved Randers.

Farvel til stemmeslugere

Der bliver brug for både gamle og nye ansigter, for Enhedslisten må klare sig uden mange af sine kendte folketingsmedlemmer ved næste valg. Johanne Schmidt-Nielsen og Palle Dragsted falder for partiets eget rotationsprincip, der betyder, at man ikke må genopstille efter syv år på Christiansborg.

Finn Sørensen og Stine Brix ønsker ikke at stille op, og hvis Nicolaj Villumsen bliver valgt til Europaparlamentet, forlader han også Folketinget.

Desuden har Enhedslisten netop mistet sin miljøordfører Maria Reumert Gjerding, som er blevet præsident i Danmarks Naturfredningsforening.