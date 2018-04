Veterinærekspert: Vildsvinehegn er en god idé

Siden marts er vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse blevet diskuteret. Veterinærekspert fra DTU Kristian Møller godkender hegnet.

Efter sommer i år kommer der ved den dansk-tyske grænse til at gå et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt hegn, der skal forhindre vildsvin i at bringe den afrikanske svinepest ind i Danmark.

Siden regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om det i marts, har kritikken haglet ned.

Men spørger man institutdirektør og afdelingschef fra DTU Kristian Møller, så er hegnet en god idé. Det skriver Ingeniøren.dk.

- Jeg synes, at det er at være forudseende, selv om hegnet ikke vil virke 100 procent, for vildsvin vil stadig kunne komme ind i Danmark, siger han til Ingeniøren.dk.

Vildsvin kan nemlig svømme, og herved kan de krydse Flensborg Fjord. Sådan lyder en del af kritikken af vildsvinehegnet, der også påpeger, at vildsvin blot kan bruge de almindelige veje.

Herudover påpeger flere, at det i virkeligheden er mennesker, der har en stor betydning for smittefaren af svinepesten. For eksempel ved at smide svinepest-inficeret mad i naturen eller ved at fodre svin med maden. Men det er Kristian Møller ikke enig i.

-Det er vildsvinepopulationen, der er den største smittekilde. Når en population flytter sig, flytter afrikansk svinepest med, forklarer han til ingeniøren.dk og tilføjer,

- Hegnet er et forsøg på at dæmme op, når og hvis afrikansk svinepest skulle komme. På den måde er Danmark på forkant, siger han.

