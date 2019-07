Familie henter medaljer på stribe: Vi er kendt som ”team det-går-nok”

Brødrene Jesper og Jonas Knudsen har begge hentet verdensmesterskaber i speedway hjem til Danmark. Deres hemmelighed: ”Vi tager det roligt”.

Tårerne fik frit løb hos både mor og storebror, da 15-årige Jesper Knudsen søndag blev verdensmester i speedway i 250 kubikcentimeter-klassen for U-16 kørere og dermed skrev familien ind i speedwayhistorien.

- Da det lykkedes for ham, stod det bare ud i tårer. Jeg græd ikke engang ved min egen VM-titel, men det væltede bare ud af mig. Jeg var bare så stolt. Det var helt vildt. Han har fuldt ud fortjent det, siger Jesper Knudsens storebror, Jonas Knudsen, til TV SYD.

To brødre, som begge er verdensmestre i samme disciplin, er ikke hverdagskost.

Den har Jesper taget i hus i år på 85 kubik, og som I kan se på siden, tog jeg den i 2016, og tre år inden har vores fætter også vundet den, så pokaler ligger til familien.

Alligevel tager familien succesen uden at prale, da den første glæde har lagt sig, og TV SYD besøger den to dage efter VM-sejren til den unge speedwaykører.

Pokaler i stribevis

Bag de to unge speedwaykøreres succes står en samlet familie, forklarer de to brødre.

”Knudsen-klanen” er med, når storebror Jonas og Lillebror Jesper træner og kører konkurrencer. Og at dømme efter samlingen af pokaler på hylderne i værkstedet, er det ikke så få gange, familien står og hepper på en af de to sønner.

En af pokalerne er det jyske mesterskabs vandrepokal, som Jonas Knudsen viser frem:

- Den tog Jesper i hus i år på 85 kubik, og som I kan se på siden, tog jeg den i 2016, og tre år inden har vores fætter også vundet den, så pokaler ligger til familien, hvis man kan sige det på den måde, siger den stolte storebror.

Team det-går-nok

- Vi er sammen i tykt og tyndt forklarer Jonas Knudsen.

Vi plejer at være kendt som ”team det-går-nok”, og nu står vi her med to VM-titler og kan glæde os over det. Jonas Knudsen, speedwaykører, Roager

- Hvis jeg og Jesper ikke havde haft vores forældre til at gøre alt det her for os, så havde vi sgu ikke stået her i dag, lyder hans forklaring på succesen til TV SYD.

Men familien betyder også noget på en anden måde ifølge 17-årige Jonas:

- Vi er stille og rolige, og vi går sgu ikke for hurtigt ved dørene. Vi plejer at være kendt som ”team det-går-nok”, og nu står vi her med to VM-titler og kan glæde os over det, siger han til TV SYD.

De siger jeg kører som en mormor

De to verdensmestres far tilbringer timer og dage sammen med de to speedwayryttere i værkstedet og på træningsbanen, men han har ingen forklaring på, hvorfor hans sønner er så gode til at køre speedway:

- Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke mig, der har lært dem det, for de siger, jeg kører som en mormor, når jeg kører bil. Men de må jo have flair for det, siger han med et glimt i øjet.

Første gang kørte jeg lige ind i en låge

Det lå ellers ikke i kortene, at 15-årige Jesper Knudsen skulle køre speedway og endda blive verdens bedste til det.

Man håber selvfølgelig, at man på et tidspunkt kommer i Grand Prix’et – det helt store med de helt store drenge. Jesper Knudsen, speedwaykører, Roager

Da han var fire, var han ikke interesseret i de store maskiner – men da han blev seks tog bedstefaren ham med på banen.

- I min første træning kørte jeg lige ind i en låge, og så var det sgu ikke noget for mig. Men så prøvede jeg en gang til, og blev lige så roligt bidt af det, fortæller den nye verdensmester.

Og nu er forbeholdene helt væk og næste mål venter forude for 15-årige Jesper Knudsen:

- Man håber selvfølgelig, at man på et tidspunkt kommer i Grand Prix’et – det helt store med de helt store drenge. Det håber man helt sikkert på, siger Jesper Knudsen til TV SYD.