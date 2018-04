Vi får en lun søndag - men så truer et lavtryk med tordenvejr

Meget varm sommerluft bevæger sig søndag og mandag akkurat syd om landet. I stedet for varme kan vi risikere tordenvejr.

Mens man i de østlige egne har nydt en solskinsdag med temperaturer op til 17,7 grader i København, har det været anderledes gråt, køligt og regnfuldt i den vestlige del af landet.

Søndagen bliver mere ensartet med perioder med solskin til de fleste og temperaturer i hele landet op mellem 12 og 17 grader, men faktisk skal vi ikke langt sydpå for at finde rigtig sommervarme.

Fransk lavtryk sender sommervarmen mod nord

Et lavtryk over Frankrig sender nemlig meget varm luft op over hele Mellem- og Østeuropa. I Berlin kommer man søndag op i underkanten af 25 grader, mens man helt ude ved den polske østersøkyst kan få temperaturer helt op til 27 grader mandag eftermiddag.

Skillelinjen mellem sommervarmen og de mere beherskede temperaturer over Danmark vil sent søndag eftermiddag gå hen over den nordlige del af Tyskland og Polen.

Varmfront kan komme med regn og torden

Skillelinjen udgøres af en varmfront, som i løbet af natten til mandag og mandag formiddag bevæger sig op over Danmark sydfra, og det kan meget vel blive med bulder og brag.

Luften, som strømmer op over landet, er nemlig ganske ustabil, og således kan flere tordenbyger sent natten til mandag blive dannet og drive op over Danmark sydfra i løbet af mandagen.

Kan give en del regn

Hvor mange tordenbyger, der vil opstå, og hvor megen regn de vil give, er endnu noget usikkert, men man skal ikke blive overrasket, hvis det mandag begynder at buldre og brage.

Risikoen for tordenbyger er størst i den sydlige og sydøstlige del af landet, mens regnen bliver mere sammenhængende og udbredt længere mod vest. Her kan der frem til mandag aften nogle steder måske falde mellem 20 og 30 millimeter regn.