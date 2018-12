Vejen Kommune om vejstrid: - Vi fortsætter uanfægtet

Vejen Kommune regner med at beslutte ekspropriationen på byrådsmødet i februar eller marts - så skal vejen genåbne, siger udvalgsformand.

Den kendsgerning, at landmand Martin Lund Madsen forlod dagens åstedforretning i vrede, får ingen som helst betydning for Vejen kommunes planer om at ekspropriere jorden og dermed genåbne den omstridte Skovgårdsvej.

Det siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen (V) til TV SYD.

- Man kan ikke forsinke eller forhindre en ekspropriation ved ikke at møde op, siger Vagn Sørensen, så vi fortsætter proceduren.

- Nu har Martin Lund Madsen fire ugers frist til at komme med sine synspunkter, og herefter bliver sagen behandlet i teknik- og miljøudvalget, senere i økonomiudvalget og endelig besluttet i byrådet.

Vagn Sørensen regner med at en endelig beslutning om ekspropriation kan ske enten på byrådets februarmøde eller på mødet i marts 2019.

- Når et byråd har truffet beslutningen, så er den endelig og kan ikke ankes. Og derfor skal vejen åbnes senest, når byrådet har truffet sin beslutning.

- Jeg vil dog opfordre Martin Lund Madsen til at åbne vejen allerede nu, fordi lukningen har gjort Askov by mere trafikfarlig.

Når og hvis Vejen Kommune beslutter at ekspropriere, er Martin Lund Madsens eneste mulighed, at føre en sag ved domstolene for at få omgjort afgørelsen.