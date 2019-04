Vi gider ikke politikerne på de sociale medier

Politikerne er meget aktive på de sociale medier, men kun et mindretal af vælgerne følger dem.

Folketingsvalget er lige om hjørnet, men det bliver ikke på de ellers så populære sociale medier, at valgkampen kommer til at foregå.

Det er nemlig kun en mindre del af danskerne, der følger folketingspolitikere på Facebook og Twitter – en undersøgelse fra KMD Analyse af 2.000 vælgernes brug af medier viser, at 76 procent af respondenterne ikke følger nogen folketingspolitikere på de sociale medier.

Det skriver nyhedsbureauet Ritzau onsdag morgen.

- Jeg er opmærksom på, at jeg ikke når langt ud med både Twitter og Facebook, men jeg ser det som en mulighed for at give de politisk interesserede følgere noget ekstra, siger folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) til TV SYD.

Han er landets mest tweetende folketingspolitiker med 24.753 tweets.

Ikke spild af tid

For næsten otte ud af 10 har politikeres tweets og Facebook-opslag ingen eller kun mindre betydning for, hvor de vil sætte deres kryds ved folketingsvalget, der skal holdes senest den 17. juni.

Valgforsker og professor i statskundskab Rune Stubager fra Aarhus Universitet mener dog ikke, at det er spild af tid, når politikerne sætter sig til tasterne på de sociale medier.

- De sociale medier giver mulighed for at komme igennem med et budskab, som så spreder sig, når det bliver delt af de følgere, politikerne har, siger han til Ritzau.

- Desuden kan politikerne indgå direkte i debatter, der kører forskellige steder på de sociale medier, samt mobilisere deres tilhængere og kommunikere direkte med dem, siger Rune Stubager.

Og netop det bruger Benny Engelbrecht også de sociale medier til.

- Det er en måde for mig at komme i direkte dialog med mine vælgere. De skriver ofte til mig på for eksempel Messenger, og så kan jeg svare dem direkte, siger han.

Politikernes opslag på de sociale medier har dog også den effekt, at de kan finde vej til forskellige nyhedsmedier, og det sker stadig oftere, påpeger Rune Stubager.