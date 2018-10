Vi glæder os til Facebook - måske - kommer til byen

Borgerne i landsbyerne Skads - Andrup nær Esbjerg glæder sig over, at det ser ud til, at den amerikanske internetgigant Facebook bygger et datacenter i området.

Facebook køber ifølge avisen Danmark to millioner kvadratmeter jord mellem Esbjerg-motorvejen og landsbyerne Skads - Andrup. Et rygte, som borgerne i området ser meget frem til bliver til noget.

- Først var jeg chokeret, og jeg var bekymret for larm og så videre. Men nu tænker jeg, at det ikke får betydning for os selvom vi bor tæt på, mener Heidi Schultz, der skal bo meget tæt på, hvor det den amerikanske techgigant ifølge rygtet vil bygge 250.000 kvadratmeter datacenter.

- Jeg synes da, det er herligt, der kommer sådan noget til Esbjerg, siger Ejnar Søndergaard. - Jeg håber, der kommer flere arbejdspladser ud af det.

Også Simon Gore Sørensen er glad for udsigten til Facebook kommer til egnen.

- Jeg tror, det er med til at få byen til at blive større, og vi får lidt mere vækst her til byen. Så jo, selvom jeg synes, det er lidt vildt at tænke på, så burde der komme noget positivt ud af det.

Lars Bülow stemmer i. Også han glæder sig udsigten til en ny kæmpestor virksomhed i området.

- Jeg er glad for det. Jeg synes det er fedt, fordi det er en stor virksomhed som vi alle keder, og forhåbentligt fører flere arbejdspladser med sig, og vi kommer på landkortet, siger han.

Henrik Jakobsen mener det bliver et kæmpe løft for Esbjerg og omegn.

- Udviklingen skal man ikke stå tilbage for, så det er glædeligt. Men jeg synes det har været underligt, at ingen har villet bekræfte, hvem der har købt jorden.

Det er endnu ikke bekræftet af Esbjerg Kommune om rygterne er sande. Mandag den 8. oktober behandler Esbjerg Byråd en sag, hvor selskabet Notitia Networks ApS har ansøgt om at bygge datacentret ved Esbjerg. Selskabet er registreret med adresse på Tuborg Boulevard i Hellerup. Men det er reelt Facebook International Operations Limited i Dublin, der står bag.