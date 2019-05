Vejle Boldklub: Vi græder i dag

Vejle Boldklub rykker ned i 1. division, efter de tabte til Hobro i dag.

Efter en 2-0 sejr til Hobro, må Vejle Boldklub i dag sande, at de skal sige farvel til Superligaen og goddag til 1. division.

- Jeg er trist på alle fans vegne, på tilskuernes, på spillernes, på sponsorernes... Ja på alles vegne, siger Henrik Tønder, direktør for Vejle Boldklub.

Det lykkes ellers Vejle Boldklub at slå modstanderne fra Hobro sidste weekend. Men i dag forløb kampen lige omvendt, og derfor endte den i overtid, hvor Hobro tog endnu et mål. Dermed sluttede kampen med 2-0 til Hobro.

- Vi bliver 14 ud af 14, og så kan man jo ikke være i Superligaen. Så vi græder i dag, men kigger fremad i morgen, siger Henrik Tønder.

Håber på hurtigt comeback

Ligeledes var Brian Jørgensen fra fanklubben Crazy Reds også nedtrykt over dagens kamp.

- Jeg har faktisk ikke lyst til at udtale mig, lød det i telefonen fra formanden, som dog håber, at holdet laver et hurtigt comeback.

Hos Vejle Boldklub forsøger de dog at se fremad.

- Solen står op igen i morgen, og det gør den også over os. Vi skal i gang med at forberede os på en ny sæson. Vi vil i hvert fald gøre hvad der skal til, siger Henrik Tønder, direktør for Vejle Boldklub.