Tæt på udsolgt: Vi har aldrig oplevet noget lignende

Næsten alle sommerhuse i Syd- og Sønderjylland er booket i næste uge. Her kan du få overblikket over, hvor du stadig kan leje et sommerhus.

Drømmer du om at holde ferie i et sommerhus i Syd- og Sønderjylland i næste uge, skal du nok overveje andre feriemål. I hvert fald hvis du endnu ikke har booket sommerhuset.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende. Vi har aldrig udlejet mere, end vi har de her uger, siger Thomas Metelmann, landechef ved udlejningsbureauet Novasol Danmark, til TV SYD.

Novasol har ingen ledige sommerhuse i TV SYDs område i næste uge. Og sådan ser det ud mange steder.

I 11 ud af 14 kommuner i TV SYDs område, er der således ingen ledige sommerhuse i næste uge. Det viser en opgørelse fra udlejningstjenesten Campaya, hvor man kan finde omkring 70 procent af alle de sommerhuse, der bliver udlejet i Danmark. Kun fire sommerhuse er ledige i området i uge 30.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Solrig sommer sætter gang i bookingerne

Her kommer feriegæsterne fra Novasol udlejer 3000 sommerhuse i Syd- og Sønderjylland. Her kan du se, hvilke lande feriegæsterne kommer fra:

​​​​​

70 procent kommer fra Tyskland

20 procent kommer fra Danmark

10 procent kommer fra 40 forskellige lande Se mere

Ved Novasol tror de særligt, det er den gode danske sommer sidste år, der har fået både flere tyskere og danskere til at booke et sommerhus i Danmark i år. Men det er ikke det eneste, der har sat skub i bookingerne.

- Jeg tror, det er en kombination af den smukke danske sommer sidste år og en øget klimabevidsthed. Vi ser, at flere søger et alternativ til at flyve sydpå og holde ferie. Mange søger den hygge og det nærvær, der er i at holde ferie i et dansk sommerhus, siger Thomas Metelmann.

Kunne udleje mange flere sommerhuse

Allerede i starten af året begyndte mange at booke et sommerhus til sommerferien. I slutningen af maj var stor set alt udsolgt ved Novasol.

- Vi kunne godt have udlejet et par tusinde sommerhuse mere i Syd- og Sønderjylland. Derfor vil vi også gerne overbevise flere om, at de skal udleje deres sommerhus og skabe liv i vandkantsdanmark, siger Thomas Metelmann.

Læs også 500 nye sommerhuse på vej - turisterne strømmer til kysterne