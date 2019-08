Anni Matthiesen efter Løkkes retræte: - Vi har brug for at sunde os

Venstres Anni Matthiesen håber, der kommer ro over partiet, efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har trukket sig fra deres poster.

Efter Venstres hovedbestyrelsesmøde i Brejning har både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trukket sig fra deres poster i dag. Partiet står nu i en situation, som Venstres Anni Matthiesen ikke er overrasket over.

- Jeg må sige, at det var måske det, vi fornemmede, det ville ende med. I hvert fald det seneste døgn har været dramatisk, og derfor så tænkte jeg også, da jeg gik i seng i går aftes, at det måske ville ende, som det nu er gjort, siger Anni Matthiesen og fortsætter:

- Jeg tror, at alle Venstrefolk i dag lige har brug for at sunde sig lidt over den melding, for det er virkelig dramatisk, når der kommer sådan en besked.

De seneste uger har været hede internt i partiet og ud ad til, og Anni Matthiesen ville have ønsket, at det havde foregået mere stille og roligt.

- Det ser jo altid uskønt ud, og det har været et forløb, som jeg tror, vi alle sammen kunne have ønsket at være foruden, siger Anni Matthiesen.

Partiet skal rykke sammen i bussen

Efter nogle dramatiske dage i partiet mødes Venstres folketingsgruppe igen tirsdag, og fra nu håber Anni Matthiesen, at der kommer ro over partiet, og det vil holde sammen.

- Det er vigtigt, at vi lige får nogle dage til at sunde os, og hvor vi tænker tingene igennem, og så håber jeg, at Venstre rykker tæt, tæt sammen i bussen og begynder at samarbejde endnu mere og tale med hinanden, for det tror jeg, vi har brug for alle sammen, siger Anni Matthiesen.

Stephanie Lose som ny næstformand

Tidligere på ugen fortalte hun til TV SYD, at hun mener, at det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet, og hun ved allerede, hvem hun mener, der skal lede Venstre.

Stephanie Loses navn er flere gange blevet nævnt i debatten, og hun er også en mulig kandidat, ifølge Anni Matthiesen.

- Jeg kan sige, at Stephanie er en dygtig, dygtig politiker, og jeg kan sige, at heldigvis er der også mange andre dygtige i Venstre, og jeg håber meget, at de, der har lyst til at tage det ansvar på sig, melder sig på banen, siger Anni Matthiesen.

