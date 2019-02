SF'ere: Vi har gjort en forskel

SF har fødselsdag, og i dagens anledning bad vi to profiler beskrive egne fortræffeligheder. Kort, altså.

Socialistisk Folkeparti fylder 60 år i dag, men har partiet egentligt haft betydning for Danmark?

Det spørgsmål stillede redaktionen i dagens anledning til to af partiets soldater, tidligere medlem af Folketinget og nuværende kandidat dertil, Karina Lorentsen, og forhenværende formand og udenrigsminister Villy Søvndal.

For at de ikke skulle fylde hele internettet op med endeløs SF-begejstring over egen indsats, satte redaktionen denne begrænsning: Nævn tre punkter og svar kort, dette er ikke en helaftensfilm.

Den ene vidste ikke, hvad den anden svarede, alligevel var der enslydende besvarelser på to ud af tre spørgsmål: SF har sat en grøn dagsorden i Danmark, og partiet har altid kæmpet for at løfte de fattigste borgere ud af fattigdom.

Villy Søvndal:

- I så rigt et samfund som det danske mangler det bare, at nogle borgere skal udsættes for fattigdomsydelse, starthjælp og kontanthjælpsloft. Det har SF altid bekæmpet.

Mit andet svar er, at det var SF, der fik Danmark til at tænke grønt.

Mit tredje svar er, at SF har rejst den nye lad-os-nu-få-lidt-ro-på-dagsorden. Pas på ikke at stresse for meget i dit liv. Det er der virkelig brug for.

Hør Karina Lorentzens tre korte svar i klippet her:

00:53 Karina Lorentsens ene svar er anderledes end Villy Søvndals. Luk video

Læs også Socialistisk fødselsdagsfest på strøget