Vognmandsbranchen: Vi har hårdt brug for de filippinske chauffører

Hvert år kommer hundredevis af filippinske lastbilchauffører til Danmark for at arbejde. De uddannes og ansættes i Letland eller Polen, og kører så helt lovligt for danske virksomheder.

Contrans er en dansk transportvirksomhed med hovedsæde i Kolding. De mangler chauffører til at køre deres lastbiler rundt i Europa. Derfor har Contrans datterselskaber i Rumænien, Polen og Letland, hvor filippinerne får arbejdstilladelse og bliver ansat. Filippinerne kommer ind fra Manila, over Riga, og videre til Danmark. I Riga bliver de filippinske chauffører efteruddannet på en lille køreskole lidt uden for hovedstaden.

Der er ikke mange unge, der gider være lastbilchauffør i dag, men nogen skal jo køre bilerne Gennadij Hvostovoj, kontorleder, Riga

- Der er stor chaufførmangel i hele Vesteuropa, så derfor må vi til Hviderusland, Ukraine eller Filippinerne for at hente lastbilchauffører. Der er mange ældre chauffører i branchen, og der er ikke mange unge, der gider være lastbilchauffør i dag, men nogen skal jo køre bilerne, siger Gennadij Hvostovoj, der leder den lettiske køreskole i Riga.

Filippinerne rekrutteres via Manilla, hvor der er ansættelsessamtaler to gange om året. Derefter kommer de på et 4-6 ugers kursus i Riga. De kan godt køre lastbil og har typisk gjort det i flere år i Filippinerne, men de skal sættes grundigt ind i de europæiske regler inden de kommer ud på vejene.

- Vi hører fra vores kunder, at de filippinske chauffører klarer det godt og er ekstremt imødekommende, siger Axel P.S. Junker, direktør i Contrans.

Det er ikke en spareøvelse

Spørgsmålet om løn til de filippinske chauffører har været et varmt emne den seneste uge, og der har været tale om lønninger helt ned til 6000 kroner om måneden. Contrans vil ikke offentliggøre Filippinernes lønsedler, men TV SYD har set lønsedler fra Contrans, der dokumenterer at lønnen til Filippinerne er en del højere end 6000 kroner.

- Det er ikke en spareøvelse for os. Det er faktisk dyrere at hente chauffører fra Filippinerne end fra Vesteuropa, der er bare ikke nok chauffører til at vi kan garantere vores kunder, at vi kan levere de varer vi skal levere, siger Axel P.S. Junker, direktør i Contrans.

Contrans forsøger at gøre det lidt bedre

Det vil gøre mig rigtigt ked af det, hvis du kan finde chauffører, der er utilfredse med at være ansat hos os Axel P.S. Junker, direktør, Contrans

I sidste uge kom det frem, at transportvirksomheden Kurt Beier, med hovedsæde i Esbjerg, havde etableret en chaufførlejr i Padborg, hvor filippinske chauffører levede under kummerlige forhold. Det var et scenarie, der gjorde stort indtryk i branchen, men ikke et scenarie som ledelsen i Contrans vil sammenlignes med.

- Jeg synes ikke det er rart når mennesker ikke bliver behandlet ordentligt. Det betyder ikke, at alle skal bo på Hotel Hilton, men chaufførerne skal behandles anstændigt og bo under ordentlige forhold, siger Axel P.S. Junker.

Når Filippinerne kommer til Riga på kursus, så indlogeres de i lejede huse, hvor der er køkkenfaciliteter, bad og soverum til alle. i Kolding har Contrans brugt ti millioner kroner på et facilitetshus til deres udenlandske chauffører. Her kan de komme i bad, gå på skype og tale med deres familier, vaske deres tøj eller få et slag billard med deres kolleger.

- Det vil gøre mig rigtigt ked af det, hvis du kan finde chauffører, der er utilfredse med at være ansat hos os, siger Axel P.S. Junker.