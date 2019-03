Nabo til togbro: Vi har ikke trukket champagnen op endnu

Kommende naboer til en mulig togbro over Vejle Fjord vejrer morgenluft. De håber, politisk uenighed skrinlægger planerne.

John Rønsholt har lært at være en forsigtig mand, når han skal udtale sig om togbroen over Vejle Fjord.

Alligevel er han så småt begyndt at skele lidt til champagnen i køleskabet derhjemme i Daugård.

- Vi har nu ikke trukket den op endnu, siger han med et lidt skævt smil til TV SYD.

DF klar til at droppe forlig

Det er Dansk Folkepartis udmelding om, at partiet er klar til at trække sig fra forliget omkring Togfonden DK, der får John Rønsholt til at glæde sig.

DF-politikerne slår nu fast, at de ikke vil være med i aftalen, hvis de øvrige forligspartier fastholder, at der skal bygges en togbro tæt ved John Rønsholt ejendom.

- Det er en glædelig udmelding, men vi har før set, at politikerne siger et, mener noget andet, og beslutter noget tredje, siger han til TV SYD.

En meget lang historie

Som en af de nærmeste naboer har John Rønsholt fulgt projektet fra nært hold i årevis, og han har adskillige gange oplevet, at togbroen er blevet talt op og siden talt ned igen.

John Rønsholt har dog hele tiden haft den samme mening. Broen den skal ikke bygges, hvis det står til ham.

- Vi har en fin natur her, og jeg kan ikke se, at det skulle være nødvendigt at ødelægge den bare for at spare otte minutter med toget, siger han.