Beboere i tidligere ghetto: - Vi havde aldrig drømt om at bo i Varbergparken

Oprindeligt var de skeptiske, men i dag kan Ane Helene og Anders Kirkegaard ikke forestille sig at bo andre steder end i Varbergparken.

I løbet af otte år er Varbergparken i Haderslev gået fra ghetto til nyrenoveret boligområde.

Nogle af dem, der har oplevet udviklingen i området fra 3. sal, er Ane Helene og Anders Kirkegaard, der for fem år siden var ud at se på en af de nyrenoverede lejligheder, efter de havde solgt deres hus.

- Vi kom herop og stod midt på gulvet. Så kiggede vi på hinanden og sagde til hinanden, ”Det er her, vi skal bo”, og sådan blev det så, siger Anne Helen Kirkegaard til TV SYD.

Siden 2001 har Boligselskabet HAB, der administrerer området, sat ind overfor stigende kriminalitet og utryghed

Blandt andet blev der ansat en tidligere politibetjent, der skulle skaffe jobs til de unge i området og en af boligblokkene blev omdannet til et pleje- og sundhedscenter.

Det var blandt andet med til, at Varbergparken i 2010 blev fjernes fra landets ghettoliste. Men kampen er ikke slut endnu, for det tager tid at få vende et rygte og ry, siger direktøren for HAB Christian Skovfoged.

- Det er rigtig svært. Det er faktisk nogen, der har spurgt, om vi ikke ville skifte navn, men det vil vi ikke. Vi har en opgave, og den prøver vi at løse. Vi gør målrettet efter at fortælle de gode historier og invitere folk indenfor, for eksempel ældresagen.

Ane Helene og Anders Kirkegaard mødte også skepsis fra deres omgangskreds, da de besluttede sig for at flytte til Varbergparken.

- Vi havde aldrig drømt om at skulle bo i Varbergparken, og vores omgangskreds sagde også ”nej, hvad med jeres bil.” Der kan jeg, at der ikke har været én skramme på bilerne, mens vi har boet her, siger Ane Helene Kirkegaard.

I dag er antallet mellem etniske danske og beboere med anden etnisk baggrund jævnt i Varbergparken. En del af beboerne i de omkring 650 lejemål er pensionister, der har solgt deres parcelhuse

- Det er jo et herligt område med masser af park, luft og plads mellem blokkene, og det bliver så godt passet. Der er stadig nogen, der tror der er som for 10 år siden, men sådan er det altså ikke. Vi siger til folk, at de bare kan komme herop og se de gode lejligheder vi har. Vi kunne ikke forestille os at skulle herfra, siger Ane Helene Kirkegaard.