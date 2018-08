En række borgere i Esbjerg vil nu trække det kommunale forsyningsselskab i retten, efter at de gang på gang har haft oversvømmede kældre.

Da himlens sluser efter lang tørke åbnede sig lørdag den 28. juli, fik en række beboere i Esbjerg langs og omkring Strandby Kirkevej store mængder vand i kældrene. Det er ikke sket i årtier, men i den sidste måneds tid har der været flere kraftige regnskyl, og hver gang resulterede det i flydende kældre.

Ifølge beboerne i området skyldes oversvømmelserne og skader for millioner kommunens kloakarbejde. Arbejdet går ud på adskille regnvand og spildevand, men beboerne mener, at udregningerne af kloakrørets størrelse er sket på forkerte forudsætninger. Derfor går de nu til domstolene.

- Det grundlag, som Din Forsyning har haft, for at kunne projektere det her projektet, har ikke været på korrekte forudsætninger, fortæller Brian Lassen, advokat, Hviid Advokater.

Tirsdag mødtes beboerne med Din Forsyning til et møde, der ifølge beboernes advokat sammenlagt med en gennemgang af sagens akter giver et klart billede af, at der simpelthen er blevet regnet og dimensioneret på forkerte forudsætninger.

Frygt for sorte skyer

Din Forsyning er allerede i gang med en midlertidig løsning for beboerne. En række vejriste lukkes og nye etableres tæt på det ramte område. Det vil give mere vand på vejene, men forhåbentligt mindre i kældrene.

- Jeg håber, at den løsning, den virker, så vi ikke skal gå rundt og have dårlige maver og være bange, hver gang der driver en sort sky ind over, siger Kræn Rise, talsmand, Kloakoverløb Strandby Kirkevej, Esbjerg.

Administrerende direktør ved Din Forsyning, Christian Udby Olesen, oplyser, at de i skrivende stund har modtaget seks sager, som de behandler yderst seriøst.

- Sagerne er sendt videre til vores forsikringsselskab, og hvis vi skulle have et erstatningsansvar, så tager vi selvfølgelig det, fortæller Christian Udby Olesen, administrerende direktør ved Din Forsyning.