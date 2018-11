Efter historisk beslutning: Vi kæmper videre for vores havn

Kolding Byråd tog tirsdag aften en historisk beslutning, da et stort flertal af byrådets politikere besluttede at nedlægge byens 175 år gamle erhvervshavn.

Foyeren udenfor byrådssalen i Kolding er proppet med mennesker. Der er få minutter til aftenens byrådsmøde starter, og de fleste er kommet udelukkende for at overvære punkt 13 på dagsordenen.

”Fremtidsplaner for Kolding Havn” står der ud for det skæbnesvangre 13-tal. Man kunne få den tanke, at havnens fremtid skal debatteres. Men det er ikke det, der kommer til at ske.

Vi er her for at kæmpe for vores arbejdsplads og vores havn. Flemming Ørvad, vejerfuldmægtig på Kolding Havn

De fremmødte ved det godt. Flertallet for den beslutning, der allerede er meldt ud og nu skal bekræftes, er overvældende, og havnens fremtid er beseglet, allerede inden de fremmødte tager de sidste skridt ind ad døren og stiller sig i kødrand hele vejen rundt langs byrådssalens paneler.

- Vi er her for at kæmpe for vores arbejdsplads og vores havn. Man kan ikke bare læne sig tilbage. Man er nødt til at kæmpe for det – det er totalt tåbeligt at lukke en havn, som er i fremdrift, og som har været det de sidste par år, forklarer en af de fremmødte. Flemming Ørvad er vejerfuldmægtig, og står til daglig for at veje lastbiler ud til skibe og pakhuse på havnen. Han er ikke glad.

En svær beslutning

Det tager ikke byrådet mange minutter at arbejde sig frem til punkt 13. Den første, der tager ordet, efter borgmester Jørn Pedersen har fremlagt sagen for byrådet, er lederen af den socialdemokratiske byrådsgruppe, Poul Erik Jensen:

- Det er en svær beslutning, siger han og trækker vejret dybt.

- Men vi må erkende, at der er et politisk styrkeforhold, der betyder, at Venstre kan gøre, som de vil, og det er ikke vores stil at sætte os ned med korslagte arme. Vi vil være med til at forme havnens fremtid.

Ved at være med i denne aftale, sikrer vi offentlig adgang til området, og vi sikrer, at der både kommer almene boliger, leje og eje-boliger. Derfor stemmer vi ja. Hans Holmer, byrådsmedlem, SF, Kolding

Også SF’s Hans Holmer er i defensiven. Det handler om i det mindste, at få indflydelse:

- Det er en svær beslutning. Vi har i mange år kæmpet for at bevare en erhvervshavn, men ved at være med i denne aftale, sikrer vi offentlig adgang til området, og vi sikrer, at der både kommer almene boliger, leje og eje-boliger. Derfor stemmer vi ja.

Udmeldingen fra de to partier huer ikke Flemming Ørvad.

- De siger, at Venstre har 13 mandater og kan gøre, hvad de vil. Men derfor behøver de jo ikke at spise af samme skål, og det føler jeg, de gør, konstaterer han lidt bittert.

Kun én nej-siger

Men der er ikke megen hjælp at hente, mens partiernes gruppeformænd en for en rejser sig og bekræfter, at de også vil stemme for en nedlæggelse af erhvervshavnen.

Enhedslistens Benny Dall er sikker i sin sag:

- Vi så gerne, at havnedrift kunne forliges med boliger, men det gødningsoplag, der er på havnen er problematisk for byens udvikling, og så skal vi ikke glemme, at et ekspertudvalg lægger op til en revision af havneloven, og det kan komme til at betyde, at kommunerne skal afgive værdifuld jord helt gratis til et infrastrukturaktieselskab, og så kan vi senere købe vores havn tilbage for det beløb, jorden er værd i markedsværdi - måske en milliard. Det er vi helt imod, så Enhedslisten stemmer for at nedlægge havnen. Benny Dall er fast i stemmen. Han ligner ikke en, der kan rokkes.

Det har taget få dage, at forhandle den her aftale på plads, og vi andre byrådsmedlemmer er ikke blevet hørt i sagen. Elvis Comic, byrådsmedlem, Socialdemokratiet, Kolding

Kun én nejsiger sidder i salen. Det er socialdemokraten Elvis Comic.

- Jeg stemmer nej, for vi har i Socialdemokratiet altid arbejdet på at bevare havnen, og jeg synes, det er forkert, at vi 11 år efter, vi indgik et havneforlig, der skulle løbe frem til 2020, pludselig ændrer politik.

Elvis Comic synes, processen er gået for hurtigt.

- Det har taget få dage, at forhandle den her aftale på plads, og vi andre byrådsmedlemmer er ikke blevet hørt i sagen, konstaterer han.

Sat udenfor døren

Elvis Comic er ikke den eneste nejsiger i byrådet, men de øvrige skeptikere er sat udenfor døren. De tre byrådsmedlemmer, som sidder i havneudvalget, er alle erklæret inhabile, og har forladt byrådssalen.

Først da beslutningen om at nedlægge havnen er en uigendrivelig realitet, kommer de ud af deres eksil. Først nu må de tage bladet fra munden og sige deres ærlige mening om beslutningen:

- Jeg synes, det er træls, lyder det fra havneudvalgets formand, Asger Christensen. Hvis han kunne, ville han have stemt nej. Også selv om det ikke havde gjort nogen forskel.

- Jeg er bondemand, jeg er erhvervsmand, og vi har simpelthen brug for den havn i forhold til de varer, der skal ind over. Når havnen lukker, skal varerne til en anden havn, og det kommer til at skabe meget mere trafik på vejene, argumenterer han.

Men løbet er kørt. 21 af byrådets 25 medlemmer stemmer for nedlæggelsen af havnen. Nu bliver det havneudvalgets opgave at sikre, at virksomheder og ansatte på havnen får så fair en behandling, som muligt.

Glad og trist på samme tid

Det er uden sammenligning den største beslutning, vi har taget i mange år. Det er en 100-årsbegivenhed. Jesper Elkjær, byrådsmedlem, Radikale Venstre, Kolding

For borgmesteren er det en overvældende sejr. Alligevel holder han klogeligt hænderne i lommerne og stemmen i et alvorligt, afdæmpet toneleje, da han bliver spurgt, hvordan han har det med afgørelsen:

- Jeg har det todelt, for det er jo en rigtig alvorlig beslutning for de virksomheder og de 180 medarbejdere der er på Kolding Havn. Det er der ingen diskussion om. Men samtidig er det også en visionær beslutning, der peger ind i fremtiden til udvikling af Kolding om rigtig mange år, for der kan jo gå helt op til 25 år, inden vi kommer i gang.

De mange fremmødte er forsvundet ud af døren, lige så stille, som de kom ind. Kun et par lavmælte buh-råb er det blevet til, mens politikerne forklarede, hvorfor de stemte for.

- Det er uden sammenligning den største beslutning, vi har taget i mange år. Det er en 100-årsbegivenhed, og det er klart, at sådan en beslutning vækker modstand. Ordene kommer fra Radikale Venstres formand, Jesper Elkjær. For ham er beslutningen helt igennem rigtig.

En historisk beslutning.

Flemming Ørvad trækker lidt på skuldrene. Om tre år er der valg igen, konstaterer han, så hvem ved, om et nyt byråd kommer på bedre tanker?

- Vi skal ud og finde argumenterne for at ændre beslutningen, siger han. Vi opgiver ikke kampen. Men han ligner ikke én, der tror på sit eget projekt, mens også han forlader rådhuset og går ud i aftenmørket.