Engelbrecht om Henrik Dam Kristensen: Vi kan ikke vælge en mere værdig formand

Fredag står Henrik Dam Kristensen (S) til at blive Folketingets formand. Ifølge partifællen Benny Engelbrecht (S) er han den helt rigtige mand til det job.

Henrik Dam Kristensen (S) kan fredag få Danmarks højeste position - lige efter dronningen. Han kan blive Folketingets formand. Partifællen Benny Engelbrecht mener ikke, de kan finde en bedre kandidat til jobbet.

- Vi kan ikke vælge en mere værdig formand. Han ved alt om det her hus og om politik. Han kender alle krogene, og så er han en politisk håndværker, der kan samle folk. Han er altid ærlig, så selv dem, der har været politisk uenig med ham, kan ikke blive sure på ham, fordi han kommunikerer så åbent, siger Benny Engelbrecht til TV SYD.

Henrik Dam Kristensen er i øjeblikket 1.næstformand i Folketingets Præsidium. Fra 1978 til 1986 var han landpostbud i Vorbasse, og den 62-årige politiker blev valgt ind i Folketinget første gang i 1990. Der har han næsten siddet siden – kun afbrudt af to år i Europa-Parlamentet fra 2004 til 2006.

En mand, der hjælper alle

Benny Engelbrecht fortæller, at Henrik Dam Kristensen har været en slags mentor for ham. Han har været der for ham, fra første dag han trådte ind i politik. Ifølge ham er han ikke den eneste, der har fået en hjælpende hånd fra den erfarne politiker.

- Jeg tror, der er mange, der er klar over, at Henrik er sådan en, som statsministre ringer til, hvis de har et spørgsmål, eller hvis de skal have afklaret et eller andet. Men det fine ved Henrik Dam Kristensen er, at han også er sådan en, man som helt nyvalgt kan gå til. Han gør ikke forskel på folk, siger Benny Engelbrecht.

Folketingets nye formand bliver formelt valgt fredag.