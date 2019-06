Nyt mikro-bryggeri: Vi sælger kun vores ø-øl på Mandø

De kalder sig selv "Danmarks mindste kommercielle bryggeri". For de vil kun producere øl til salg på Mandø Kro. Indtil videre.

Højvandet har allerede markeret sig med store nydelige pytter på den stenede vej mod Mandø. Men for traktoren, der fører dagens turister afsted, er det her barnemad, og den sluger det hele råt og uden protester.

Det her har vi lavet ud fra konceptet "udvikling frem for afvikling". Jeff Brig Hansen, medejer af Mandø Kro & Traktorbusser

Solen skinner med glæde, som tog den forskud på præsentationen af to nye øl: Mandø Kro Classic og Mandø Kro pilsner.

Udvikling eller afvikling

Så kan det vist ikke siges tydeligere. Det er et lille-bitte bryggeri placeret i køkkenet på - ja, Mandø Kro. Som ejes af de to ejere af - ja, Mandø Kro. Og som skal serveres fremover på - ja, Mandø Kro.

- Det her har vi lavet ud fra konceptet udvikling frem for afvikling, siger Jeff Brig Hansen, der ejer Mandø Kro & Traktorbusser sammen med lillebror Martin Brig Hansen.

Kroejerne kalder sig selv: "Formentlig Danmarks mindste kommercielle bryggeri". Foto: Finn Grahndin

Øl til turisterne

Mandø er med sine kun 34 faste beboere udfodret på sin eksistens. Så nu prøver de to mænd at sætte en udvikling i gang især baseret på det stigende antal turister. Hvor mange, der hvert år gæster vadehavsøen, ved dog ingen.

Vi vil nok løbe tør for øl snart, tænker jeg, nu hvor højsæsonen går i gang om lidt. Christian Brig Jessen, brygmester

De to brødres far er vokset op på vadehavsøen, og nu fortsætter de to familiens kærlighed til Mandø. Deres fætter Christian Brig Jessen er med som en nok så vigtig brik: Han er nemlig brygmesteren.

Kollega/konkurrent Lars Nielsen, medejer af Ribe Bryghus, og brygmester Christian Brig Jessen i dyb snak om mulighederne for de lokalt producerede øl. Foto: Finn Grahndin

Løber snart tør

Han har lige sat en ny brygning i gang i de tre tanke.

- Vi håber, at vi kan følge med. Men vi vil nok løbe tør for øl snart, tænker jeg, nu hvor højsæsonen går i gang om lidt. Så må vi jo undskylde, hvis vores gæster vil have vores øl, siger han med en mine, der allerede siger "undskyld".

Deres initiativ skærper kun interessen for de lokale mærker. Lars Nielsen, medejer af Ribe Bryghus

Konkurrent: Godt initiativ

Blandt gæsterne til præsentationen er medejer af Ribe Bryghus. Som er ved at flytte og udvide voldsomt i Ribe. Og som sælger øl til - ja, Mandø Kro. Men han ser det ikke som en konkurrent.

- Deres initiativ skærper kun interessen for de lokalt producerede mærker, siger han.

Ikke på flaske

Brygmester Christian Brig Jessen har lavet to øltyper, der begge er upasteuriserede og ufiltrerede.

- Det er ikke noget problem. Øllet skal ikke på flasker og sælges fra fustage 10 meter fra bryggeriet, siger han.

Øl med ø-honning?

Brygmesteren er allerede ved at udvikle den næste øl. En med smag af lokale urter.

- Men det skal give mening. Man skal jo ikke bare putte en masse urter i øllen, hvis man ikke kan smage nogen af dem. Måske kan den få en twist af den lokale honning, siger han med let sammenknebne hemmelighedsfulde øjne.

Reklame?

Parret Katha Reimer Albæk og Preben Nielsen fra Mandø prøvesmager de to øl. Hun tager en pilsner. Han tager en classic. De er begge mest til vin, men siger begge:

- Det er en god øl. Den smager dejlig frisk. Jeg tror, den er rigtig fin til en frokost, siger hun uden at lyde som en reklame for - ja, Mandø Kro.

Øllen produceres især til det stigende antal turister, der gæster Mandø enten i egen bil eller ved at tage derover med en af øens to traktorselskaber. Foto: Finn Grahndin