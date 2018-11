Ny uddannelse: - Vi skal bare have tingene gentaget

Unge med et kognitivt handicap er i gang med en forsøgsuddannelse særligt tilrettelagt til dem. København, Aarhus og Esbjerg er med i ordningen.

De brugte tallerkener bliver lynhurtigt fordelt i opvaskebakkens holdere.

Dak-dak-dak-dak, siger det højlydt.

Mia Nabou Abi Nader er effektiv. Men hun kan også godt lide at arbejde i opvaskerummet lige ved siden af UC Syds kantine, hvor hundredevis af studerende leverer dagens job i form af talrige tallerkener.

- Når jeg får ryddet op her, er det ligesom at få ryddet op i sit eget hovede, siger hun.

Mia Nabou Abi Nader er en af de fire unge, der arbejder i køkkenet på UC Syd i Esbjerg. Eller rettere: De er ved at uddanne sig til at blive for eksempel kok eller køkkenmedhjælper.

Uden uddannelse kan det være svært at få et job. Uddannelseskoordinator i Flex Uddannelse, Jytte Friis.

Blindgyde

Der er tale om en forsøgsuddannelse. 100 unge med et såkaldt kognitiv handicap - de lærer lige knapt så nemt og hurtigt som andre unge - er i gang med et to-årigt uddannelsesforløb, som kaldes en Flex Uddannelse.

- Når unge med et kognitiv handicap er færdig med STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, red.), så er der reelt ikke nogen kompetencegivende uddannelse til dem, siger uddannelseskoordinator i Flex Uddannelse, Jytte Friis.

Annika Jensen trives fint med køkkenuddannelsen: Jeg elsker at lave mad. Foto: Finn Grahndin

Køkkentricks fra far

Men her åbnes nu en mulighed. Heldigt for de unge, for:

- Uden uddannelse kan det være svært at få et job, siger Jytte Friis.

Jeg har kæmpet i lang tid for at få en uddannelse, så det bliver megafedt at kunne stå med en uddannelse om to år. Mathias Bakke, Flex Uddannelsen, Esbjerg

I den anden ende af køkkenet står Mathias Bakke og Annika Jensen. Hun er i gang med at skære rødløg til en salat, der skal serveres for de studerende på UC Syd.

- Jeg elsker at lave mad. Min far gav mig nogle gode tricks, som jeg kan bruge nu, siger hun.

"Megafedt"

Mathias Bakke er ved at smage dressingen til. Han har prøvet at arbejde i tre forskellige køkener tildligere. Han glæder sig over at være her. Under uddannelse.

- Jeg har kæmpet i lang tid for at få en uddannelse, så det bliver megafedt at kunne stå med en uddannelse om to år, siger han.

Mathias Bakke retter lige til, inden de studerende går i gang med at spise frokost. Foto: Finn Grahndin

Gentag, gentag

De fire unge er naturligvis meget forskellige. Men ens for dem er, at de skal have lidt mere hjælp end mange andre unge. Der gælder tre regler:

1) De skal have godt tid til opgaverne

2) De skal ofte have gentaget, hvad opgaven går ud på

3) De skal have én opgave ad gangen.

- Ellers kan det godt være, at vi glemmer, hvad opgaven går ud på. Eller vi bliver stressede, siger Mathias Bakke.

Mere selvværd for hver dag

De 100 unge, der er knyttet til forsøgsuddannelsen, kan vælge mellem detail, køkken, lager og grøn service. Flex Uddannelse samarbejder med forskellige virksomheder og institutioner. F.eks. Superbrugsen og UC Syd, hvor køkkenchef Ole Kristensen siger:

- De bliver bedre og bedre og får mere og mere selvværd. De arbejder godt, og vi kan tydeligt mærke, om de har en god eller knapt så god en dag. På en knapt så god dag skal de oftere have gentaget, hvad de skal lave. På en god dag er de ét med de andre i køkkenet, siger han.

Sabine Sanchez er ved at fylde sodavandsautomaten op. Selv bliver hun fyldt op med stadig mere selvværd. Foto: Finn Grahndin

Hjælper de studerende

I kantinen står Sabine Sanchez. Hun skal sørge for at det hele er i orden og hjælpe de studerende, når de går i stå ved vejningen og betalingen af deres mad.

- Jeg kan godt lide at hjælpe, siger hun.

Flex Uddannelsen støttes økonomisk af Den A.P. Møllerske Støttefond. Uddannelsen skal efter de to år evalueres af Undervisningsministeriet. Meningen er, at den herefter skal udbredes til landets øvrige kommuner.