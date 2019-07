Optimister bag ny park: Vi skal have gæster fra Legoland og Lalandia

Til næste år åbner endnu et tilbud til børnefamilier i Billund. Det handler om at blive rigtigt, dejligt træt.

Der er hektisk aktivitet på Havremarken i Billund i disse dag. Håndværkerne knokler for at få den nye klatrepark, WOW PARK, færdig til tiden. Der skal bygges spisehuse, ishuse, tissehuse og så op mod 100 forskellige klatreaktiviteter. Det er to brødre fra Ringkøbing, der står bag.

- Da vi selv fik børn, tænkte vi på vores egen barndom, hvor vi bare var ude at lege hele dagen og ikke sad og hang over en mobiltelefon, fortæller Aage Hindhede, direktør i WOW PARK.

Vant til at bevæge sig

Så sammen med sin bror, Jacob Hindhede, der er fysioterapeut, gik den uddannede landmand i gang med at lave en legepark for børn i Ringkøbing. Det hører med til historien, at begge brødrene har været gymnaster og derfor er vant til at bevæge sig.

- Det var mest for vores egne familier, men så inviterede vi nogle ind for at finansiere det, fortælle Aage Hindhede med et glimt i øjet.

Parken i Ringkøbing er 6,5 hektarer stor, og det var et sejt arbejde at løbe den i gang, fortæller direktøren.

- Men nu strømmer gæsterne til, siger han.

Større brød i Billund

Denne gang har brødrene slået endnu større brød op. Parken i Billund er med sine 27 hektarer tre gange større end den eksisterende park.

- Vi er ude at tage en chance her, men vi er overbeviste om, at der er kunder til vores park her i Billund, fortæller Aage Hindhede.

Trafik fra Legoland og Lalandia

Brødrene håber, at nogle af de mange mennesker, der kommer til Billund for at besøge Legoland eller Lalandia, vil bruge en dag i deres park, når de nu er afsted.

- Vi skal bare have en procent af de mennesker, der kommer til Billund, så bliver vi jublende lykkelige, siger direktøren.

Parken skal have åbent fra påske til efterårsferien, men der bliver travlest i skolernes sommerferie. Det er et stort setup, men når man spørger, hvad det skal koste, bliver WOW-direktøren fjern i blikket.

- Vi er fra Vestjylland, så det har vi glemt, siger han.

Mon dog. Først næste sommer vil det vise sig, om ideen holder.

- Vi glæder os. Det er mærkeligt, når mange af redskaberne er sat op, men der mangler musikken fra legende familier.