Vi skal turde kede os som gorillaerne

De magelige gorillaer i Givskud satte noget i gang på TV Syds redaktion og ved en af de største logiske kortslutninger besluttede vi at diskutere kedsomhed og hvad kan vi bruge den til.

Det faldt på sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker, at gå i mandsjævning med vores studievært, Henrik Skovgaard, samme Henrik Skovgaard i øvrigt, der altid virker som om han kører på raketbrændstof. Men sognepræsten kom frisk fra start.

- Det er somom vi er bange for at lægge vores elektronik væk, fordi vi frygter kedsomheden, at der ikke sker noget. Men der sker noget i kedsomheden. Vi kender det, når vi sender vores børn ind på værelset for at de kan kede sig lige 5 minutter mere. Og så finder de på noget, indleder Kristian Bøcker.

Der sker noget i kedsomheden. Sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

Det er nok lidt tåget at snakke om, at vi skal kede os som gorillaerne. På trods af det store sammenfald af gener, er de stadig dyr og vi er mennesker på godt og ondt.

- Her i ferien, for eksempel, kan mange af os, især med mindre børn, godt have en tendens til at der skal ske en hel masse, selvom vi måske mere har brug for at der sker lidt mindre, siger præsten fra Jelling.

Henrik Skovgaard: Men du siger, at i tomrummet opstår der en ny aktivitet, og så er vi jo i gang igen?

- Ja, men det der opstår af kedsomhed er måske noget andet og mere dybt, hvis vi går igang uden alle vore elektroniske dimser, slutter sognepræ

Læs også Gorillaerne i Givskud døjer ikke med stress over møder og mails

st Kristian Bøcker.